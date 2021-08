Consejos para evitar la fatiga al volante

Las estadísticas marcan que la fatiga está detrás de uno de cada cuatro accidentes de tráfico. Estamos, sin duda, ante un factor de riesgo importante y peligroso, al que muchas veces no prestamos la suficiente atención por nuestro carácter osado y el efecto 'yo puedo con todo' al volante. Pero no se engañe. Si a la hora de ponerse al volante no está al 100% concentrado puede terminar pagándolo. Y muy caro.

Juan y Loli empiezan sus vacaciones este viernes. Han decidido emprender una ruta por el norte de España, tan de moda en la actualidad para cambiar de aires en estos tiempos de pandemia, y le esperan alrededor de 9 horas al volante. Loli no conduce, por lo que no podrán relevarse al volante del coche en el viajarán. Van a hacer un largo viaje por carretera y se han encargado de poner a punto el coche, de revisar los documentos necesarios para llevar y de distribuir perfectamente el equipaje en el maletero. Pero les puede faltar lo más importante. Prepararse ellos mismos para el inicio de su aventura. Juan y Loli pueden ser Antonio y Dolores, Marta y Alberto, Jennifer e Ibai o usted y yo con nuestras respectivas parejas y familiares. Desde el RACE nos ofrecen a todos una serie de consejos para evitar la fatiga:

Dormir bien y las horas necesarias

Antes de viajar hay que dormir al menos siete horas y no se recomienda iniciar un trayecto largo justo después de acabar la jornada laboral. El descanso correcto se hace fundamental para que el cuerpo esté preparado para mantener la atención correctamente durante el viaje.

Temperatura adecuada en el interior del vehículo

Afrontamos unos días de enorme calor en España. La temperatura en el exterior no podemos controlarla, pero en el interior del vehículo debemos mantener el clima más agradable posible, siempre en torno a los 23 o 24º. Ventilar el coche antes de emprender la marcha para evitar la sequedad y tener en buenas condiciones el climatizador o aire acondicionado se antoja indispensable. Conducir con calor extremo en el interior del vehículo puede llegar a ser tan perjudicial como hacerlo después de haber bebido alcohol.

Paradas e hidratación

Durante el viaje hay que parar y descansar cada dos horas o cada 200 kilómetros. Aprovechar para estirar las piernas y mantenerse bien hidratado a base de agua, refrescos o café. Hay estudios que determinan que el consumo de café puede reducir hasta un 36% los despistes, un 26% la sensación de somnolencia y aumenta un 8% el tiempo de reacción. Por supuesto, la hidratación no contempla bajo ningún concepto el consumo de alcohol.

Controlar los síntomas de cansancio

Para poder llevar a cabo estos consejos es importante conocer los síntomas que te avisan de que tu cuerpo no está respondiendo de la forma adecuada para empezar o seguir con la conducción. La mejor forma de prevenir la fatiga es ponerle freno a tiempo. Si te encuentras incómodo, parpadeas constantemente, sufres calambres en las piernas o brazos, sientes que no trazas bien las líneas en la conducción o percibes la situación del tráfico de forma errónea, para inmediatamente de conducir.