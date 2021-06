Coronavirus: ¿debo llevar mascarilla en el coche este verano?

Podemos estar viviendo los últimos días con la mascarilla como complemento obligatorio. El Gobierno de Pedro Sánchez anunció esta pasada semana un Consejo de Ministros en el que se propondrá abandonar el uso de la mascarilla en el exterior. Sin embargo, esta medida apunta a que en el interior todo seguirá igual que antes.

Si tomamos como referencia a otros países en los que el uso de la mascarilla no es más que una recomendación sanitaria, vemos que su uso en interiores (comercios, hostelería, transporte…) sigue siendo obligatorio, por lo que, a la hora de viajar en nuestro coche, vamos a tener que seguir las medidas para no caer en sanciones.

La mascarilla es de uso obligatorio según la ley 2/2021, de 29 de marzo, en la que establece que cuando se viaje con terceros acompañantes, es decir, personas con las que no se convive, habrá que llevar la mascarilla. De este modo, la mascarilla en el vehículo privado no habrá que llevarla si se viaja solo o con personas con las que se convive habitualmente.

En el transporte público

Hay que recordar que el transporte público particular de personas en vehículos de hasta nueve plazas, podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo, siempre que todas residan en el mismo domicilio. En este supuesto, no será necesario el uso de mascarilla.

En vehículos pesados, furgonetas y furgones que dispongan de una sola fila de asientos, podrán viajar como máximo dos personas siempre que utilicen mascarilla y guarden la distancia máxima posible.

No la llevarán los menores de 6 años, como en el exterior, personas con enfermedades respiratorias a quienes su uso agravará la dolencia, personas con alteraciones en las conductas o los dependientes que no puedan quitarse la mascarilla por sí solos.

¿Cuáles son las multas?

Si viajamos con personas no convivientes y no llevamos la mascarilla podemos estar cumpliendo una falta leve que conllevaría una sanción de 100 euros para todo aquel que no la porte. Estarán exentos los menores de seis años o personas con justificación médica.

A pesar de todo, la DGT aclaró que estas multas corresponden a la normativa vigente y no a la normativa de tráfico o la seguridad vial, por lo que no conlleva pérdida de puntos en el carnet.