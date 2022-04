Dominio total de Carlos Campano en el Andaluz de Morón de la Frontera

No tuvo la misma fortuna su compañero en Yamaha Eduardo Castro, José Antonio Aparicio. Tras un error en la sesión contra el crono, que le relegó a la última posición, las cosas no mejoraban en la primera manga y, pese a ponerse entre los mejores en los inicios de la segunda, un fallo mecánico daba al traste con su personal remontada en un fin de semana aciago.

En MX4, Francisco Javier Míguez volvió a rubricar una buena jornada de carreras y se mantiene firme en lo más alto de la clasificación general provisional.

Tanto Campano como Aparicio disputarán esta misma semana la penúltima cita del Campeonato de España de MX1 en Motorland, Alcañiz. La cuarta parada del Campeonato de Andalucía de Motocross será en Chiclana de la Frontera el próximo 15 de mayo.