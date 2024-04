A partir del Focus ST, Ford desarrolla la versión ST Edition, apta para circuitos

Por 51.042 euros ya está disponible para realizar pedidos una nueva versión deportiva del Ford Focus. Basada en la versión ST de este compacto de 4,39 m de largo, cuyo precio es de 36.697 euros -14.345 menos-, el ST Edition comparte con ella el motor 2.3 EcoBoost de 280 CV y 420 Nm de par máximo, así como su caja de cambio manual de seis velocidades. El ST Edition no tendrá opción de caja automática, a diferencia del ST.

Las prestaciones de ambos Focus también son semejantes: 5,7 segundos en acelerar de 0 a 100 km/h y una velocidad máxima de 250 km/h, con un consumo medio homologado con el ciclo WLTP de 8,1 l/100 km.

Sólo estará disponible con la carrocería de tipo hatchback y en un único color, el azul Azura con detalles en negro brillante.

Para ello, el principal cambio respecto al Focus ST está en la adopción de una suspensión de tipo coilover ajustable en dos direcciones y desarrollada por KW Automotive, amortiguadores de doble tubo de acero inoxidable y muelles con recubrimiento de polvo.

Respecto al ST, que ya tiene su carrocería a menor altura del suelo al contar con muelles más cortos que otros Focus, la del ST Edition desciende 1,0 cm más, aportando al cliente la posibilidad de un ajuste adicional de 2 cm. Esos muelles han aumentado su firmeza un 50 por ciento, además, en comparación con el ST estándar.

En cuanto a los amortiguadores, admite doce ajustes de rebote -en extensión- y dieciséis en recuperación -en compresión-, de cara a optimizar el control al máximo. Además, Ford proporciona un documento en el que recomienda los ajustes a adoptar para diferentes condiciones de conducción, incluyendo entre ellos los apropiados para el circuito de Nordschleife de Nürburgring donde se afirma haber realizado la puesta a punto de esta versión.

Las llantas de aleación de 19" de serie reducen la masa no suspendida un 10 por ciento, aunque la marca no indica respecto a cuáles -las de mayor diámetro de serie en los Focus que no son ST son de 17"- al fabricarse por un proceso denominado conformado de flujo y que compacta la aleación para mantener la resistencia a la tracción y aumentar su resistencia usando, sin embargo, menor cantidad de material y, por tanto, con menos peso. En ellas se montan neumáticos 235/35 R19 Pirelli P Zero Corsa.

En el paquete de ayudas a la conducción, y de cara a permitir el mejor desenvolvimiento diario, el Focus ST Edition dispone de un control de velocidad de crucero adaptativo con reconocimiento de señales y asistente de centrado en el carril, además de un aviso de vehículos en el ángulo muerto con alerta de tráfico cruzado, en este caso, para evitar accidentes en las maniobras.

Es de serie, asimismo, el equipo de sonido B&O de 675 W con diez altavoces y un subwoofer, el paquete de invierno que incluye volante y parabrisas calefactado, y elementos como el alerón o difusor trasero, los retrovisores y bordes marcados con el ST en color negro y, en el habitáculo, los asientos, volante, pomo del cambio, protecciones y alfombrillas en el color azul.