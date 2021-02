Ford, la estrella de la gran pantalla

El DeLorean de ‘Regreso al futuro’, el Cadillac de ‘Cazafantasmas’, el VW Deluxe de ‘Herbie’ o el Ford Falcon de ‘Mad Max’. Son muchos los modelos de coche que nos vienen a la cabeza a la hora de hablar de cine o televisión, pero son dos en concreto los que marcan la diferencia: el Ford Mustang y el Ford Crown Victoria. casi 10.000 apariciones televisivas registran estos dos icónicos modelos que son sinónimo de celuloide.

El Ford Mustang es el coche que más recordamos de las películas. No es el que más veces ha aparecido en la pequeña y gran pantalla, pero sí el más incónico. Este coche de chico rebelde, pero con gran corazón, se hizo más que famoso por su aparición en ‘Bullitt’. El filme de 1968 interpretado por Steve McQueen, sacó a relucir las bondades, y la belleza, del modelo GT, y nadie puede dejar de recordar las persecuciones por las empinadas calles de San Francisco. La repercusión del Mustang tras el film fue tan grande que en 2001 Ford anunció una edición limitada del modelo, el Ford Mustang GT Bullitt, con prestaciones similares a las del vehículo de la película y que imitaba su característico sonido.

‘Goldfinger’, su debut

Pero, aunque su papel estelar llegara en ‘Bullit’, lo cierto es que el Ford Mustang debutó antes, con ‘Goldfinger’. La tercera entrega de la saga Bond fue el primer gran papel cinematográfico para este modelo, que tuvo otras dos apariciones: en Thunderball y en Diamantes para la eternidad.

La saga de John Wick, ‘60 segundos’, ‘Transformers’, ‘Soy leyenda’... Lo cierto es que el Ford Mustang tiene registro en más de 500 películas, aunque una reciente estimación coloca la cifra en más de 3.000, y en cientos de series y programas de televisión, lo que confirma su éxito y popularidad. Es por esto último que probablemente continúe sumando filmes en la pantalla grande.

Ford Crown Victoria: siga a ese taxi

Y no salimos de Ford. La marca norteamericana de automoción por referencia siempre ha tenido un papel importante en el mundo del cine y la televisión. Sin ir más lejos, Ford ha participado en Hollywood desde que Henry Ford proporcionó el Modelo T para comedias de cine mudo de Keystone Cops hace más de un siglo. Por ello, no es de extrañar que el modelo más icónicos en el cine sea el Ford Crown Victoria. Quizás, de entrada, no sepas de qué modelo se trata pero si te decimos que ha aparecido innumerables veces como coche de la policía o taxi ya sabrás a qué vehículo nos estamos refiriendo. Eso sí, puede que el más famoso sea el que aparece en ‘Men in Black’.

Es el Taxi de Nueva York, el coche de policía por antonomasia, el escenario en que Hart y Cohle diseccionan cuestiones metafísicas en ‘True Detective’. El Ford Crown Victoria lidera la clasificación con 6.820 apariciones en cine y series. El 15 de septiembre de 2011 salió de la planta de de St. Thomas en Canadá la última unidad del Ford Crown Victoria, destinada a la exportación, en este caso para mercado saudí.

Es el icónico taxi neoyorquino que tantas veces hemos visto en el cine, el coche de policía por antonomasia.

Los primeros Ford Crown Victoria se produjeron a mediados del año 1955 y hasta el año 1965, en Estados Unidos. En la actualidad se continúan desarrollando estos modelos de Ford. A partir del año 2008, solo se fabrican como coches de flota, para la policía, para taxis y para coches de alquiler, los que son vendidos en mercados de Estados Unidos y Canadá principalmente.

Cabe reseñar que, en total, este modelo ha aparecido casi 7.000 veces en el cine, lo que lo coloca como el vehículo más visto en la gran pantalla.