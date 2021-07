Honda Plus Go!, un paquete que amplia la protección de sus motos

Honda lanza el Honda Plus Go!, un programa que incluye una ampliación de la garantía oficial de la marca a cuatro años, tres años de mantenimiento y seguro a terceros durante, también, otros tantos años y sin penalizaciones. Este seguro puede ampliarse con protección contra robo o elevar su cobertura a todo riesgo, mientras que el programa de mantenimiento cuesta 879 euros e incluye las revisiones oficiales durante tres años o 37.000 km, lo que antes suceda..

Otros beneficios de la contratación del Honda Plus Go!, que cuesta 350 euros en el caso de las motos de mayor cilindrada, vienen de la posibilidad de tener la moto siempre localizada con el Honda Mapit, cuya instalación es gratuita y durante tres años no tiene coste para el cliente, además de poder contar con estadísticas de uso o disfrutar de otras funciones.

También con el Honda Plus Go! Es posible financiar la compra con Honda Bank, con el cual los tres años se puede elegir entre tres posibilidades: devolver la moto, cambiarla por otra nueva o liquidar la cuota final y pasar a ser su propietario.

Por último, quienes contraten esta nueva fórmula dispondrán de moto de cortesía durante las revisiones o reparaciones efectuadas en el taller oficial de la marca.