Hyundai y Kia reinventan tanto la rueda como la transmisión

Hyundai y Kia han mostrado diferentes sistemas que llevan a repensar cómo trabajan tanto los sistemas de transmisión como las propias ruedas en distintas situaciones.

Es el caso de una tecnología diseñada para que, en la propia rueda, se integre una suerte de cadena de nieve que se despliega con sólo tocar un botón en la pantalla central.

Se trata de módulos metálicos que sobresalen para actuar como esas cadenas cuando reciben una señal eléctrica y que no requieren instalación alguna: siempre están integrados en el neumático, de modo que se aumenta el confort de uso cuando aparece la nieve. Así, cuando no son necesarios, están retraídos y no entran en contacto con la superficie de la carretera pero, si es necesaria tracción extra, son empujados para que sí sobresalgan. Por otro lado, a medida que, con el paso de los kilómetros, la goma va reduciendo su grosor, las piezas metálicas hacen de indicador de desgaste. Por el momento, esta tecnología está en fase de patentado.

Asimismo, Hyundai y Kia también están investigando en el Universal Wheel Drive System (Uni Wheel), un sistema que integra en el cubo de la rueda de los vehículos eléctricos la transmisión, sea cual sea el tipo de éstos: desde automóviles a de movilidad personal. Así se reduce la necesidad de espacio que, actualmente, precisa la instalación de ese engranaje de reducción -pueden situarse, por ejemplo, más módulos de baterías o aumentar el tamaño del maletero, también redistribuir el interior-, además de que se elimina la necesidad de una junta homocinética, un elemento que pierde eficiencia al circular sobre superficies onduladas y que, a la larga, puede sufrir desgaste, sobre todo cuando se rompen los fuelles que las protegen.

Y es que el Uni Whell permite la ubicación muy próxima a la rueda de ese motor y, en el interior del cubo de ésta, un engranaje de planetario que trabaja como elemento de reducción. El engranaje central movido por el motor se liga a los piñones situados a cada lado y estos transmiten el giro a una corona exterior que es la que está asociada a la rueda. Esa cascada de piñones -hay dos brazos o eslabones con cuatro piñones a cada lado - se adapta a los distintos movimientos de la rueda, de manera que trabaja como si de una junta homocinética se tratase, pero mejorando la transmisión de par en cualquier situación.

Ese cubo puede tener diferentes tamaños, con cubos de entre 10 y 60 cm, y el movimiento de sus piñones le puede permitir que sus ruedas se adapten a la subida de escaleras con enorme suavidad.