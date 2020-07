Ineos Grenadier, heredero del Land Rover Defender

Ineos Automotive, una empresa de uno de los hombres más ricos del Mundo y el que más del Reino Unido, Jim Ratcliffe, ha presentado el Grenadier

Este todoterreno de tracción total, que aún no ha entrado en producción pues no se comercializará hasta 2021, ya se muestra en las fases iniciales de su desarrollo. Por delante tiene el duro reto que supone acumular kilómetros de pruebas: están previstos 1,8 millones. A diferencia de otras compañías, los Grenadier durante esta fase no tendrán camuflaje, para contribuir a crear la marca.

Basado en una plataforma nueva, el Ineos Grenadier pretende convertirse una alternativa para quien busca un vehículo de diseño sencillo y abierto a múltiples modificaciones, pero funcional y resistente, a la vez que también confortable y espacioso: en su interior es posible situar un europalet. Su capacidad de carga será de una tonelada y ha sido diseñado para remolcar hasta 3.500 kilos.

Para moverse fuera del asfalto con soltura, su sistema de tracción total tendrá diferenciales bloqueables, con lo que pretende conquistar a quienes necesitan un todoterreno para afrontar el trabajo en el campo o entornos forestales, por ejemplo.

Entre los socios de Ineos para este proyecto están Magna Steyr, que es la compañía que lo llevará a la producción en serie en una nueva factoría construida en Bridgend (Gales); BMW, que será quien suministre los motores; ZF aportará la caja automática de 8 velocidades; Carrara, las suspensiones desarrolladas por Magna y Gestamp, el grupo de ingeniería español, cuya tarea será proporcionar el chasis de largueros y travesaños que soportará la carrocería.