El Mercedes EQS ya tiene precios: desde 109.374 euros. Cómo un Clase S equivalente

Aunque Mercedes no ha desvelado aún cuales serán los precios del EQS en España, sí disponemos de ellos en Alemania, donde están gravados con un IVA algo inferior al de España, un 19 por ciento. Para la versión EQS 450+ el precio es de 109.374 euros; para el de la EQS 580 4Matic, de 135.529 euros. Tapicería de cuero o pintura metalizada son equipamiento estándar en Alemania. Un Clase S 400d de 330 CV cuesta en Alemania 108.635 euros; mientras que un S 580 4Matic de 503 CV arranca con un precio de 126.366 euros.

Recordemos que los EQS 450+ son de tracción trasera y su motor tiene una potencia de 333 CV, mientras que los EQS 580 4Matic tienen un motor por eje y suman 524 CV.

Por un tiempo limitado, el Mercedes EQS tendrá una serie limitada Edition 1 que supondrá un incremento de 18.433 euros y que incorpora, además de la pintura en negro o las llantas de aleación de 21” como elementos diferenciales y junto al techo corredizo panorámico, la tapicería de napa, los asientos multicotorno y con motores eléctricos, etc.

Entre las funciones incorporadas como opcionales está la dirección en el eje trasero, que cuesta 1.547 euros; las funciones de aparcamiento remoto que preparan al EQS para el servicio de valet automatizado y cuyo precio es de 1.845 euros.

El MBUX Hyperscreen también es opcional en el EQS 450+: 8.568 euros. En éste, tres pantallas forman una unidad que cubre de pilar a pilar, fusionándose unas con otras para crear un puesto de conducción único.

Con el Energizing Air Control Plus, 535 euros, Mercedes utiliza la filtración del aire, la climatización, los sensores de ocupación, etc. para ofrecer una experiencia única en cuanto al disfrute del habitáculo. Como también lo hace la experiencia de sonido integral, que permite disfrutar de distintos paisajes sonoros en combinación con un sistema de sonido envolvente Burmester que cuesta 1.428 euros. Tiene 15 altavoces y tiene 710 vatios.

Cuatro paquetes para tenerlo todo

En cuanto a los paquetes disponibles, el Advanced, por 2.082 euros, incluye el paquete de asistencia con los sistemas Distronic Active Distance Assist, Active Lane Keeping Assist y Blind Spot Assist. Otros componentes son la navegación con realidad aumentada, la iluminación de los umbrales de las puertas o un compartimento de almacenamiento bajo la consola central.

El Advanced Plus, 7.021 euros, incluye el paquete de asistencia a la conducción Plus (asistente activo de distancia, de límite de velocidad, de parada y arranque, de dirección, de cambio de carril, de parada de emergencia, de frenado, de dirección evasiva, mantenimiento de carril y asistente de ángulo muerto, así como Pre-Safe Plus y Pre-Safe Impulse Side), además de el asistente de aparcamiento con cámaras de 360º y los Digital Light, junto con todo lo que contiene el paquete Advanced. Los faros Digital Light recurren a tres leds muy potentes que, una vez refractada su luz, se dirige a 1,3 millones de micro espejos. Así pueden crear señales o advertencias sobre la carretera. Por ejemplo, cuando el asistente de ángulo muerto detecta un peligro.

El paquete Premium, por 11.781 euros, cuenta con los dos Advanced, además del techo corredizo panorámico, el equipo de sonido Burmester, el head-up display o el climatizador Thermotronic; mientras que el Plus, que cuesta 14.994 euros, añade los asientos multicontorno tapizados en cuero, así como el paquete Air-Balance, que ambienta el habitáculo con fragancias individualizadas.