El futuro Moves III tendrá una dotación superior a 400 millones y vigencia por tres años

Se ha celebrado el webinar promovido por Nissan con el título “2021, el año de la electrificación” con la participación de Isabel del Olmo, jefa del departamento de Movilidad Sostenible y Ciudad del IDEA; Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de FACONAUTO; Adriano Monés, presidente de AEDIVE; José López Tafall, director general de ANFAC y Christian Costaganna, director de ventas de Nissan Iberia.

Del Olmo, hizo hincapié en que los presupuestos generales del Estado para el año 2021 contarán con una partida procedente del programa europeo de recuperación Next Generation EU. “Este plan es la hoja de ruta para la recuperación económica con una clave de transición ecológica muy importante”. Según la responsable del departamento de Movilidad del IDAE, “aquí entra el despliegue de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico en España y el fomento de la electromovilidad”. En este contexto, la Comisión Europea estima que en 2025 deberán estar disponibles un millón de puntos de carga en los 27 países de la UE, siendo tres millones en 2030. Este objetivo está en los planes de recuperación nacionales, incluyendo el español.

Isabel del Olmo detalló el efecto que tendrá la Ley de cambio climático que está en el Congreso de los Diputados y con medidas que propiciarán la implantación de la electrificación, “como la creación de zonas de bajas emisiones en las ciudades con más de 50.000 habitantes o la necesidad de que haya puntos de recarga en estaciones de servicio que venden más de una determinado volumen de ventas”. Además, la modificación del código técnico de edificación establece las dotaciones mínimas de las preinstalaciones de puntos que deben existir por plazas de aparcamientos residenciales, que deben ser un 100 por ciento, y en terciario, el que junto a un mínimo de preinstalación se obliga a tener un punto de carga por cada veinte plazas de aparcamiento. En el caso de la Administración General del Estado, incluso más, una de cada diez.

“Otros desarrollos normativos son el trabajo en una nueva estructura tarifaria, que incentivará el consumo en horas valle y que incentivará esa recarga vinculada”. También se trabaja en llenar los vacíos que pudieran quedar tras la eliminación del gestor de carga o la declaración de utilidad publica de las infraestructuras de recarga de más de 250 kW. Junto a estos desarrollos normativos, IDAE ha impulsado un registro oficial de puntos de recarga en el portal del MITECO y el papel ejemplarizante de la administración en cuanto a la renovación de su flota, con objetivos hacia vehículos eléctricos.

Del Olmo habló del desarrollo de un “plan Moves III que contemplará los incentivos a la compra de vehículos eléctricos como de infraestructuras de carga de acceso público y privado, con cualquier potencia”. Este plan será acompañado por un Moves Singulares II que permitirán incentivar programas a partir de unas 500 iniciativas propuestas por diferentes actores del sector.

Los concesionarios, claves para la salida de la crisis

Marta Blázquez, como representante de FACONAUTO, expresó que en la electrificación está buena parte del futuro de los concesionarios, si bien, reconoció las dificultades a las que se enfrentan a una salida de la crisis que debe ser verde. Entre ella está la necesidad de que los concesionarios inviertan como condición para poder disponer de esos fondos en un mercado a la baja. “Y eso lastra su competitividad”. Blázquez evaluó como una “palanca que nos puede ayudar, entre otras muchas, para acelerar las ventas del coche eléctrico es trabajar sobre la fiscalidad.” Desde FACONAUTO proponen que el IVA debe eliminarse en un momento transitorio, pero también los incentivos deben ser parejos para todas las comunidades autónomas para que no haya desigualdades en su ejecución.

Para López-Tafall, director general de ANFAC, “no hay un problema de oferta (de vehículos) y es necesario acompasar el desarrollo en electrificación con un apoyo a la demanda”. Específicamente cuando, a juicio del representante de ANFAC, “los eléctricos e híbridos enchufables son más costosos y la red de recarga es insuficiente”. López-Tafall estimó que la cuota de ventas de vehículos eléctricos en 2021 podría estar en torno al 6 por ciento, con un crecimiento de un 35 por ciento respecto a 2020.

En su intervención, Adriano Monés por AEDIVE, matizó que, a su criterio, la infraestructura hoy no es un problema para la expansión del vehículo eléctrico. “España no está a la cola de infraestructuras de recarga. España ocupa el número diez en el ránking de acceso público, por delante de los países escandinavos, Suiza, etc. La cuota de penetración de las infraestructuras es la misma que la del vehículo eléctrico, un 3 por ciento; y en cuanto a la densidad de estos puntos de recarga estamos, si bien por distintos motivos, por encima de países como Alemania. En cuanto al precio de los coches eléctricos, tenemos que hacer trabajo de pedagogía porque un cálculo objetivo del coste de uso lo equipara al de un vehículo térmico”. Para Monés, “es necesario romper con una serie de mitos y leyendas que condicionan el despliegue de la electrificación, como éstos”.

Incentivos continuados

En cuanto al desarrollo del futuro Moves, Marta Blázquez valoró positivamente el funcionamiento del último plan y que las comunidades autónomas puedan ejecutarlo en el futuro al mismo ritmo poniendo de relevancia que mientras en el último Moves unas habían acabado sus fondos, simultáneamente otras aún no habían iniciado la publicación de los planes de ayudas.

En relación a esto, Costaganna manifestó que la ejecución de estos incentivos no ha sido eficaz, y explicó que “el despliegue realizado en España no ha sido tan eficaz como se esperaba”. Es necesario que el acceso sea sencillo y la fragmentación por comunidades no ayuda porque el reparto por población no coincide con la demanda. Además, puso en relieve que es necesario un plan estable y continuo, sobre todo en el caso de empresas que pierden confianza en el momento de la compra.

Costaganna, por parte de Nissan, comentó que “si se toman iniciativas para reforzar los planes de incentivo al vehículo eléctrico y además se toman medidas fiscales claras y contundentes como puede ser la rebaja del IVA para vehículos eléctricos, el mercado de este tipo de vehículos podría crecer hasta un 40 por ciento este mismo año y elevar la cuota de vehículos electrificados hasta el 6 por ciento. En definitiva, la fiscalidad es un elemento básico para posicionar a España como punta de lanza de la electrificación”.

El representante de ANFAC fue optimista en relación al Moves III, a la vista de una cuantía que aumentará significativamente respecto al plan anterior –“se multiplicará de por 4,5” (estimaban a finales del año pasado 450 millones)” y que los fondos han de llegar donde está la demanda, porque “si no habrá sacos de dinero que no se usarán”, para lo que explicó que el ICO está trabajando en ello. Los planes, matizó, deben tener “continuidad en el tiempo, con planes permanentes”.

400 millones y hasta 2023 disponibilidad de fondos

Del Olmo, en representación del IDAE, espera que el Moves III tenga una aplicación más homogénea, sin “aplicaciones con diferencias de hasta seis meses”. En cuanto a la continuidad de las ayudas “pretendemos que el Moves III nazca con una vigencia de, al menos, tres años” y que no se queden fondos sin aplicar en una comunidad autónoma. Aclaró que “planteamos empezar con una dotación de 400 millones que se ampliaría en función de la demanda por cada comunidad autónoma”.

Para Isabel del Olmo, para hacer que el ritmo de electrificación siga creciendo “es probable que haga falta una capilaridad suficiente de la red, con puntos de carga con la potencia adecuada en los lugares adecuados”. También que “la recarga sea inteligente, para minimizar inversiones en red; y conectada, accesible sin que el uso sea discriminatorio para los usuarios, de forma que los operadores deben permitir que los use cualquier usuario sin que medie ningún contrato”.

Adriano Monés apuesta por la divulgación, también en la sensibilización de la población y “mejorar la experiencia de uso resolviendo cuestiones como esa interoperatibiliidad”. “Con más modelo, más se ajustará la oferta de los vehículos a la demanda y, por último, hay que saber mirar a largo plazo“, aclarando que, “en el futuro, el coche eléctrico será un elemento regulador de sistema de la red de energía, de las tecnologías de domótica de las viviendas”, lo que supondrá oportunidades de servicios.