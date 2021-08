Operación especial '15 de agosto': Estos son los puntos conflictivos en las carreteras andaluzas

Los meses estivales, coincidiendo con los desplazamientos vacacionales, son los períodos de mayor riesgo de accidente. En la Dirección General de Tráfico llevan semanas concienciando a los conductores de la importancia de ser responsables y no dejarse llevar por la euforia de un verano tan deseado por todos para que no termine en desgracia y están decididos a evitar por todos los medios que los datos de fallecidos en carreteras no se dispare tras el regreso a la normalidad con el fin de las restricciones.

Si el 112 gestionó el año pasado más de 32.000 accidentes de tráfico en Andalucía, un 24% menos que en 2019, el objetivo es evitar a toda costa que se vuelvan a los datos del pasado. Y es precisamente en verano cuando más volumen de incidencias suele darse, por lo que es cuando más necesidad hay de preparar dispositivos especiales e identificar puntos conflictivos en las carreteras para poder actuar. Agosto fue el mes con mayor número de accidentes de tráfico el año pasado, con un total de 3.627.

Por provincias, Sevilla fue la que concentró un mayor número de accidentes de tráfico durante el pasado año, con un total de 7.628, seguida de Málaga con 7.163 y Cádiz (4.071). Y en esas provincias, junto a Huelva, Almería y Córdoba, es donde la DGT localiza los puntos conflictivos de las carreteras andaluzas durante la operación especial '15 de agosto'.

Puntos conflictivos en Sevilla

El tramo de la N-IV a su paso por Dos Hermanas por el punto kilométrico entre el 553 y el 558, la circulación por la AP-4 entre los kilómetros 15 y 61,2 y los 31 primeros kilómetros de la A-49 son los puntos identificados por la DGT como conflictivos en la provincia de Sevilla.

Puntos conflictivos en Cádiz

Cádiz es la provincia que más carreteras conflictivas acumula estas fechas en Andalucía. Puerto Real, Puerto de Santa María, San Fernando, Chiclana, Algeciras, San Roque, Tarifa, Vejer, Rota, Sanlúcar, Chipiona...pocas localidades costeras se escapan del control y gestión de la circulación de los agentes del Tráfico. A-4, AP-4, CA-33, A-48, A-7, N-340, A-471, A-396, A-471, A-396, A-491 y A-480 son señalados como puntos conflictivos en Cádiz.

Puntos conflictivos en Huelva

En Huelva los puntos conflictivos vienen marcados por diferentes incidencias. La A-49, sobre todo en el tramo entre Bollullos y la provincia de Sevilla y en el enlace con la H-31, se ve afectada por el retorno de las zonas costeras y la circulación intensa procedente de Portugal y la zona de Ayamonte, Isla Cristina e Isla Canela; la A-497 en Punta Umbría suele sufrir aglomeraciones por la salida de las playas de El Portil a partir de las 18.00 horas, al igual que la A-5051; y, por último, la A-5056, a la altura de La Antilla, amenaza con retenciones en sus accesos entre las 14 y las 16 horas, y las 19 y las 21 horas.

Puntos conflictivos en Málaga

En Málaga los problemas se concentran en la A-45, a la altura del Alto de Las Pedrizas, y en la A-7, a su paso por San Pedro de Alcántara, Fuengirola y Arroyo de la Miel, donde la circulación siempre es intensa en la hora punta indicada por la DGT. Además, los tres primeros kilómetros de la MA-20 suelen sufrir retenciones por acceso a centro comercial.

Puntos conflictivos en Córdoba

En Córdoba el volumen de movimiento de coches en este puente será mucho menor que en otras provincias, pero el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 399 y 409 de la A-4 suele sufrir congestiones por las retenciones en los distintos accesos de la ronda exterior de la ciudad (N-432, A-45 y CO-32)

Puntos conflictivos en Almería

En Almería, por último, los puntos de retenciones se centran en la A-7, A-1051 y la N-340a, mientras que los 22 primeros kilómetros de la AL-3115, de Retamar a Cabo de Gata se ven afectados por los desplazamientos a la playa y las visitas al faro de Cabo de Gata.