El Peugeot E-308, un eléctrico de más de 300 km de autonomía real muy dinámico

La variante eléctrica del 308, con el nombre de E-308, apenas cuenta con modificaciones de aspecto respecto a otras del 308, particularmente de las Hybrid.

En el exterior nada la delata más allá de la correspondiente indicación de la versión del portón; mientras que el interior exclusivamente lo hacen, por un lado, las pantallas específicas en la central táctil de 10" que se corresponden con el funcionamiento eléctrico, estadísticas de uso o el control de la carga; por otro, la disposición de un maletero de capacidad mermada por la batería respecto a las versiones térmicas. Ese maletero tiene un volumen como el de los Hybrid: 361 litros en el caso del hatchback de 4,37 m de largo y 584 para el SW, la carrocería familiar de 4,64 m.

Estas variantes E-308 dispone de un motor síncrono de imanes permanentes en el eje delantero de 156 CV (115 kW) de potencia y 260 Nm de par, ya fabricado en Trémery por Emotors, una empresa de Stellantis y Nidec.

Con máxima aceleración o en modo Sport, el conductor de este Peugeot dispone del 100 por ciento de la potencia y par que aportan este motor y, entonces, de 0 a 100 km/h en 9,8 s y 170 km/h; mientras que con los modos Normal y Eco ese rendimiento varía: es de 136 CV (100 kW) y 250 Nm en el primero de los dos; y de 109 CV (80 KW) y 220 Nm en el segundo. En éste también queda anulada automáticamente la climatización al seleccionarlo, que es de tipo bizonal en los dos acabados del E-308, si bien puede ser reconectada por el conductor si éste lo desea.

Se alimenta ese motor con una batería de iones de litio de 400 voltios con química NMC 811 que lo alimenta tiene una capacidad total de 54 kWh. De ellos son utilizables 51. Sus celdas son proporcionadas por CATL. En relación a su carga, pueden emplearse potencias de hasta 11 o 100 kW, según se emplee corriente alterna y continua.

Frenada regenerativa con dos opciones

De cara a su conseguir la mayor eficiencia que le es posible, el E-308 tiene una bomba de calor con la que se atempera el habitáculo o la propia batería, así como dos modos de retención del motor según se seleccione en el cambio la posición D o la B. Peugeot no aporta los datos de potencia recuperada por estos modos, pero sí los de deceleración que cada cual consigue, de modo que mientras que en uno se dispone de 0,6 m/s2; en el otro es de 1,2. Esto supone una considerable diferencia de la retención que hace el motor cuando no se está acelerando, aunque con una modulación mínima ya que, al fin y al cabo, el conductor solamente dispone de estos dos ajustes de la frenada regenerativa cuando en otros coches eléctricos es posible contar con algunas posibilidades más e, incluso, funciones de retención automática según la distancia con vehículos precedentes.

En este mismo sentido, la búsqueda de la mayor eficiencia posible, resulta posible gracias a la conectividad ligada a la aplicación MyPeugeot lanzar desde el móvil, por ejemplo, el acondicionamiento térmico del habitáculo durante la carga, así la energía no procede de la batería sino del punto de suministro de la electricidad. No obstante, Peugeot no es generosa a la hora de permitir a sus usuarios regulaciones, pues exclusivamente permite la activación del climatizador y, a partir de ahí, éste siempre trabaja para poner el interior a 21ºC.

En todo caso, el beneficio de un sistema de propulsión más moderno y con una batería más capaz en el E-308 que, por ejemplo, el que empleaba originalmente los Citroën ë-C4 o Peugeot E-208 entre otros modelos, lleva la autonomía combinada conforme a la norma WLTP del compacto hasta los 416 km con un gasto de 14,9 kWh/100 km de media. En los coches citados, más otros de Stellantis que también tienen el motor de 136 CV (115 kW) y batería de 50 kWh -asimismo cuentan con el sistema de propulsión del E-308- el alcance con una carga ronda un máximo de 350 km.

La prueba de la verdad con la carretera como juez

Durante esta nueva de contacto, consistente en un viaje de ida y vuelta entre la planta de Stellantis en Madrid y las proximidades de Aranda del Duero, logramos un consumo de 16,7 kWh/100 km en el trayecto entre la capital y la ciudad burgalesa y 16,2 en el sentido contrario. El primer tramo lo hicimos parcialmente -105 km del total de 220- por carreteras de un único carril por sentido; mientras que el de retorno a Madrid lo realizamos utilizando la A-1. En los dos casos circulando a las velocidades máximas que marcaban las respectivas vías, por lo que consideramos esos consumos como capaces de reflejar los que se pueden dar en un uso real cuando se viaje con el E-308 poco cargado, con entre dos y cuatro personas a bordo sin apenas equipaje.

De este modo, la autonomía media rondaría los 16,4 kWh/100 km lo que supondría, en la práctica poder recorrer unos 310 km de optar por agotar la energía de la batería antes de volver a cargarla. Que pudiéramos realizar más que estos kilómetros durante nuestro viaje se explica con que nuestro coche recibió una carga completa entre el viaje de ida y el de vuelta.

En relación al comportamiento dinámico del chasis, reiteramos nuestra primera impresión al volante del E-308: es un coche de espléndido equilibrio dinámico, en el que la dirección tiene un papel protagonista por lo rápido que reacciona al mínimo movimiento del volante y en el que se disfruta de un buen confort sonoro, por ejemplo. Es un eléctrico para disfrutar conduciendo, en definitiva, por lo que aporta su bastidor, en tanto que la respuesta del motor siempre es satisfactoria.

Desde 42.950 euros, antes de descuentos o ayudas

Su precio de tarifa es de 42.950 y 45.200 euros para el E-308 hatchback con, en el mismo orden, los niveles de equipamiento Allure y GT; por los 43.850 y 46.100 euros del SW con los mismos acabados, es decir, 900 euros como diferencial entre las dos carrocerías que bien puede merecer la pena asumir si pretendemos dar una utilización familiar o de plataforma para el tiempo de ocio a este coche.

A partir de estos precios, Peugeot arma una estrategia comercial con diferentes propuestas, de modo que si a los precios de tarifa les aplicamos los descuentos promocionales e, incluso, las máximas ayudas del plan Moves III que incluye achatarramiento de un coche viejo, el precio es de 31.950 euros para el E-308 con acabado Allure, incluyendo en él el cargador doméstico.

Con productos financieros como su renting, que también permite beneficiarse del Moves, es posible realizar una primera cuota de 7.560 euros y pagos de 250 euros al mes durante tres años, con la realización de un máximo de 10.000 km anuales.

Por otro lado, un crédito balloon que propone Peugeot a través de su financiera, Electric Easy, y que hace que sea posible que el coche quede en poder de su suscriptor, la entrada y última cuota son de 9.968 y 21.387 euros, con un pago de 186 euros durante 48 meses y el mismo límite de kilómetros anuales que con el renting. El pago total sería, por tanto, de 40.283 euros, ya descontada la máxima subvención del Moves de 7.000 euros.