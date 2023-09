El Polestar 3 se exhibe en España en la puesta de largo del nuevo Space Polestar

Ya está abierto el segundo Space Polestar, que es como Polestar denomina a sus tiendas físicas, en Madrid. En plena Milla de Oro, en la calle Velázquez, 37, se sitúa este lugar en el que se dispondrá, como si de una boutique o una galería de arte se tratase, de la posibilidad de conocer, configurar o adquirir cualquier producto de la gama Polestar, así como llevar a cabo pruebas dinámicas de los mismos. Por supuesto, la posibilidad de poder realizar estos procesos a través de la web comercial de la marca sigue estando disponible.

Junto al nuevo espacio de aspecto minimalista y abierto en colaboración con Ditevo, la estrella de esta presentación en sociedad ha sido el Polestar 3, ya que se ha exhibido en él una unidad del que será el primer SUV de la marca sueca.

Este modelo de 4,90 m de largo y cinco plazas lleva a la venta desde el pasado mes de octubre, está previsto que llegue a manos de sus primeros clientes durante el segundo trimestre del año que viene. En Madrid se exhibió en color blanco, con techo panorámico de cristal y llantas de aleación de 22", aunque también puede contar con unas de 21", tras las cuales pueden verse los discos de frenos con pinzas Brembo, universales en este modelo.

El Polestar 3 es un SUV en cuyo diseño -será el primer coche en comercializarse desarrollado íntegramente por Polestar en este aspecto, pues los Polestar 1 y 2 estaban vinculados a concept-car de Volvo- tiene una notable importancia la aerodinámica, hasta el punto de alcanzar un Cx de 0,29. Para ello emplea un alerón integrado en el capó u otro en el portón, así como deflectores laterales del parachoques posterior o tiradores de las puertas enrasados a la carrocería.

Los que se exporten a España se fabricarán en Estados Unidos y contarán con alto porcentaje de materiales sostenibles. Entre estos están las tapicerías en tela MicroTech, piel con certificado de bienestar animal -la tapicería Zinc Nappa, un cuero perforado, era la que tenía la unidad que pudimos ver- o lana con denominación de origen.

Es el primero de los Polestar con una CPU Nvidia Drive y software desarrollado por Volvo para el control de tareas de información, recogida de datos de sensores y seguridad. Por su parte, el sistema de infoentretenimiento se basa en la plataforma Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies.

En ese apartado de seguridad, el Polestar 3 tiene, junto a cinco módulos de radar u otras tantas cámaras externas, así como una docena de sensores de ultrasonido, un LiDAR -llegará en 2024- que permite obtener datos 3D en tiempo real del entorno del vehículo, lo que abre un nuevo camino de cara a la conducción autónoma. También tiene sensores que detectan movimientos submilimétricos en el interior de cara a detectar la presencia de un niño y que, si es necesario, pueden activar incluso el climatizador.

Para viajar con espacio

En nuestra primera toma de contacto, a coche parado, hemos podido detectar algunos aspectos mejorables en términos de acabados, particularmente en los tapizados del espacio de carga. No obstante, desde Polestar nos indican que se trata de una unidad de preserie, lo que explica también que no estuviesen operativos los controles de regulación de la altura de la suspensión trasera en uno de los paneles laterales de ese maletero -se usan muelles neumáticos en todos los Polestar 3- o los elevalunas eléctricos funcionasen, por ejemplo.

Solventados estos detalles, la sensación de calidad impera en el interior de este SUV que, por otro lado, no sólo parece disponer de materiales de primer orden, sino también de ajustes correctos en elementos como las piezas del salpicadero.

Los puntos que llaman en mayor media la atención en éste son el volante tras el cual está la pantalla de la instrumentación -también contará con un head-up display con proyección en el parabrisas- o la pantalla central vertical de 14,5”, la cara visible del sistema operativo Android Automotive OS desarrollado por Polestar conjuntamente con Google. Este admite actualizaciones vía OTA (Over-the-air).

Los asientos delanteros tienen un prolongador de banqueta, mientras que el resto de regulaciones están motorizadas. Hemos podido apreciar que están situados relativamente próximos al suelo, como también ocurre con los traseros. Este suelo es, puesto que el Polestar 3 usa la plataforma específica para coches eléctricos SPA2 de Geely, totalmente plano, lo que facilita el movimiento en esa banqueta posterior de cara a, por ejemplo, permitir que todos sus ocupantes salgan por la puerta más cercana a la acera.

Según nuestras primeras mediciones, ofrece unas cotas de habitabilidad muy notables en anchura y altura. No lo es tanto en las primeras mediciones como el Volvo EX90, pero por muy poco; mientras que la altura mejora a la de su hermano sueco en el caso de las plazas traseras. Como ya nos ocurrió con el EX90, apreciamos que para un SUV de 4,90 m de largo la cota de espacio longitudinal no es de referencia. No obstante, sí debe ser perfectamente posible viajar cómodamente aquí aún siendo alto.

En cuanto al maletero, apuntemos que el plano de carga estaba muy lejos del suelo: a 81 cm. De ahí la necesidad de poder bajarlo operando con la suspensión neumática llegado el caso de tener que introducir objetos pesados. Este espacio de carga tiene formas regulares y una capacidad de, según lo que hemos podido medir, unos 400 litros. A ello habría que sumar de cara a llevar objetos en el interior del Polestar 3 los del hueco situado debajo el piso, de algo más de 50 litros, así como el espacio que aparece, bajo una tapa, al abrir el capó delantero y que tiene unos 60. En el principal espacio de carga el suelo puede servir, si se pliega para esa función, como separador de los objetos que llevemos en él, mientras que a lo lados disponemos de bolsas que sujeten otros.

Este SUV estará disponible en dos versiones, ambas con un motor por eje y tracción total, lo que la marca denomina Dual Motor. Por un lado, cuenta con la versión Long Range de 489 CV (360 kW) que con la batería de 111 kWh proporciona una autonomía de 610 km y tiene un precio de 92.900 euros; por otro, con la Long Range Performance Pack, 6.600 euros más costosa y que, en este caso, aumenta su potencia hasta los 517 CV (380 kW). Con la misma batería puede recorrer con una carga 560 km. Estos datos corresponden siempre a los resultados obtenidos con el ciclo WLTP y, de cara a obtener esos resultados, es importante la aportación de la posibilidad de desactivar su motor delantero en situaciones en las que su empuje no es necesario, tal como ocurre en los Polestar 2 Dual Motor. Esto es posible en tanto que se trata de un motor eléctrico de tipo asíncrono, mientras que el trasero es siempre síncrono de imanes permanentes.