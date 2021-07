¿Puedo lavar mi coche en la calle?

Durante el verano nuestros vehículos tienden a ensuciarse más de la cuenta. Viajes con toda la familia, ir a la playa o a la montaña, más tiempo al aire libre… son muchas las situaciones por las que el coche va perdiendo el brillo de otros meses. Además, debido al buen tiempo optamos por darle un buen lavado a nuestro vehículo en plena calle. Pero, ¿está permitido?

La respuesta a si puede lavar o no tu coche en la calle es simple: no. Limpiar el vehículo en la vía pública está prohibido, pero no por el hecho en sí de quitarle la suciedad;, sino porque se puede estropear la calzada o sus instalaciones mientras se adecenta el vehículo. La Guardia Civil te lo deja bien claro en el siguiente tuit.

Lavar el coche 🚘 en la calle 💩 es:A) Perjudicial para el medio ambiente 🤢B) Guarrada 🐽C) Sancionable 💸C) Todas son ciertas ✔️#Denuncia 📞 062 pic.twitter.com/Rh62uEcWtM — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 28, 2019

El artículo 4.2 del Reglamento General de Circulación lo deja bien claro: “Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en ella o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar“.

Hasta 3.000 euros de multa

Osea, que si te pillan con el cubo y la bayeta en la mano pueden sancionarte. La cuantía de la multa aquí ya varía, pues es cuestión del ayuntamiento de turno que sea mayor o menos. Eso sí, suele oscilar en un margen más que amplio: de los 30 a los 3.000 euros.

En el caso de Sevilla, según sus ordenanzas, lavar el coche en la calle está considerado una infracción leve castigada con una multa de 120 €. En cuanto a Madrid, el artículo 14 de la “Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos” prohíbe específicamente en el aparto a) “lavar o limpiar cualquier vehículo a motor en la vía pública, así como cambiar en la vía pública aceites u otros líquidos de los mismos o realizar cualquier reparación que pueda ensuciar la vía pública”, considerando esta conducta como una sanción grave que conlleva una sanción que va desde los 751 € hasta los 1.500 €. En otras ciudades como Pamplona la multa va de 60,1 € a 150,25 €, mientras que en San Sebastián puede llegar a los 200 €.

Dependiendo del municipio, las multas por lavar el coche en la vía pública pueden llegar a los 3.000 euros

Respecto a lo de lavarlas en garajes, la cosa tampoco está clara. Si este es de una comunidad de vecinos, la normativa propia puede prohibirlo. Y es que se puede considerar un uso indebido de las zonas comunes del edificio, sobre todo si el agua que se usa es de la comunidad.

Así lo refleja el Artículo 394 del Código Civil: “Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho”.

Aquí te explicamos cuatro pasos para limpiar el coche antes de salir de vacaciones de forma rápida y efectiva

¿Demasiado sucio?

Por el contrario, también puedes ser multado por llevar el coche demasiado sucio. En primer lugar nos encontramos las sanciones más habituales al respecto, que son aquellas debido a que la matrícula no es completamente legible, lo cual está multado con hasta 200 €. Diferente es que se demuestre una clara manipulación o mala fe, una infracción muy grave que conlleva la retirada de seis puntos, hasta 6.000 € de cuantía económica e incluso la inmovilización del vehículo.

Obviamente, también es obligatorio contar con unos cristales limpios que permitan la correcta observación del entorno, bajo multa de 200 €, cuantía que también se aplica al hecho de circular con unos faros muy sucios (o con un cristal muy degradado).