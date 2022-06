Saber cómo actuar al detenernos en la carretera, clave para nuestra seguridad

Con el incremento de los desplazamientos de mayor recorrido o con el uso más abundante del automóvil durante los meses de verano aumenta la posibilidad de sufrir averías o accidentes en la carretera. Un estudio realizado por CEA y ASITUR, la primera una fundación para el fomento de la Seguridad Vial y, la segunda, una empresa de asistencia en carretera, determina que, en muchos casos, ni los conductores ni los ocupantes de vehículo que les acompañan saben cómo reaccionar de manera correcta e, incluso, en algunos casos, se incumple la norma en tanto que no se dispone de los elementos de señalización reglamentarios.

En relación a la necesidad de requerir un servicio de grúa por avería o accidente leve en los últimos cinco años, un 44,5 por ciento de los encuestados contestó de forma positiva, mientras que un 55,5 dijo no haberlo precisado. En todo caso, se trata de un importante porcentaje de grúas demandadas que responde, entre otros factores, a la antigüedad del parque automovilístico español, con 13,1 años de media cuando en Europa está en 10,8. Además, según la DGT, hay una relación directa entre esa antigüedad y los accidentes con víctimas en tanto que de un total de 73.413 accidentes producidos en 2020, en más de la mitad -37.579, un 51, 2 por ciento- estaban implicados vehículos de más de 11 años.

Un 74,5 por ciento de los encuestados precisó que la avería o el accidente no le impidió detenerse en un lugar seguro, mientras que un 25,5 por ciento respondió que detuvo el vehículo en un lugar inadecuado o peligroso. En estos últimos es donde cobra aún mayor importancia la señalización adecuada del peligro -triángulos o la señal V-16-, así como una buena visibilidad de las personas que están en la calzada con los chalecos adecuados.

De lo que sí hay una alta concienciación, puesto que el 94,7 por ciento de los afectados lo llevó a cabo, es del conocimiento de parar el motor en caso de esa detención y la activación de las luces de emergencia y las de posición, si fueran necesarias, para visibilizar al máximo el coche. Esto último es relevante en tanto que algo más de un 30 por ciento de los accidentes con víctimas, según la DGT, se produjo entre el anochecer y el amanecer, mientras que un 12 por ciento de las víctimas lo fueron con condiciones meterológicas que disminuyen la visibilidad como lluvia, nieve, niebla…

Un 61 por ciento de los conductores reconoce no disponer de tantos chalecos como ocupantes puede tener su coche. Esto, si bien esto no es obligatorio, sin embargo, sí lleva a que un 39 por ciento prevea chalecos para todos ante la posibilidad de que deban abandonar el vehículo. Además, casi un 97 por ciento de los encuestados reconoció llevar el chaleco en el habitáculo, en una situación fácilmente accesible, mientras que sólo un 3,36 por ciento dijo llevarlo en el maletero, un lugar que contraviene la norma en tanto que ha de llevarse puesto desde el momento en que se abandona el vehículo.

En cuanto a la disposición de triángulos de señalización, un porcentaje similar al anterior precisó disponer de ellos, mientras que un 2,33 por ciento dijo no llevarlos aún siendo obligatorios. También casi un 38 por ciento dijo ya disponer de la nueva señal luminosa intermitente (V-16), si bien hasta 2026 convivirá con los triángulos como paso intermedio hacia el uso de dispositivos V-16 conectados.

Sobre cómo abandonar el coche, un 70,8 por ciento de los afectados por averías y accidentes dijo haberlo hecho por la puerta más alejada del tráfico, lo deseable siempre que sea posible; mientras que quienes se mantuvieron en el coche reconocieron, prácticamente a partes iguales, tener o no el cinturón de seguridad abrochado. Que un 49,5 por ciento de los ocupantes no lo tuviera puesto es un hecho preocupante pero, tanto o más, puede resultarlo si aún contando con él no estamos sentados adecuadamente y nos mantenemos girados o desplazados puesto que los elementos de seguridad pasiva pueden no hacer su trabajo adecuadamente.

En casi una cuarta parte de los incidentes los afectados requirieron la presencia de agentes encargados del tráfico, mientras que un 12,9 por ciento de los encuestados avisó al servicio de grúa de manera inmediata al hecho, un 19,7 por ciento lo hizo de manera simultánea a otras actuaciones y el 67,4 por ciento, después. En este sentido, cabe señalar que la llamada a la grúa es la última acción que debemos realizar, tras poner el coche en un lugar seguro y situar a los ocupantes a salvo, además de señalizar adecuadamente el vehículo.

Cuatro consejos básicos para estar seguros

Los consejos que CEA y ASITUR proponen a la vista de estas conclusiones son: