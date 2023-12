Suzuki crecerá en 2024 más del doble de lo que lo hará el mercado

Suzuki ha celebrado el tradicional encuentro navideño con los periodistas en el que Juan López Frade, presidente de Suzuki Ibérica, ha realizado un repaso de 2023 y avanzado las previsiones para el año que viene. También ha dado su diagnóstico sobre el sector del automóvil en España.

En este sentido, López Frade ha incidido en que los coches nuevos siguen subiendo sus precios y excluyendo así a clientes. Asimismo, hizo hincapié en que todas las marcas, incluida Suzuki, se están encontrando con operaciones financiadas que no han podido terminar saliendo adelante por las subidas de los tipos de interés, así como que sigue en riesgo el mantener el contacto con los clientes, que pueden no encontrar alicientes para acceder a los concesionarios del sector. El presidente de Suzuki Ibérica también dijo que frente a un panorama a principios del año pasado en el que los clientes no podían encontrar unidades, a partir del verano la regularización de la fabricación y distribución ha llevado ahora a que se hayan incrementado notablemente los vehículos almacenados de todas las marcas.

En relación a la marcha de Suzuki, López Frade hizo mención a que, a nivel global, la marca ha vuelto a los tres millones de ventas en el año fiscal japonés, lo que supone una subida de más de un 10 por ciento. Las previsiones apuntan a que el crecimiento para este año será notable, volviendo a cifras de 2018 con ventas en torno a los 3,3 millones de unidades.

En cuanto a España, "en los diez primeros meses del año el mercado está creciendo un 18 por ciento y nosotros hemos crecido un 52 por ciento, pero también es verdad que este incremento tan fuerte se debe a que el año pasado no teníamos suficiente producto. A partir de junio hemos comenzado a recibir producto de manera normalizada”, dijo López Frade, quien espera que Suzuki Ibérica finalice el año con 6.300 unidades. Esto supondría una cuota de mercado del 0,68 por ciento y un crecimiento final del 58 por ciento, cifras que serían mejoradas el año próximo.

"Creemos que el mercado español va a crecer un 7,5 por ciento en 2024 y que estará en torno al millón de unidades. Esperamos un crecimiento de las ventas de Suzuki de un 15,9 por ciento, para alcanzar las 7.300 unidades y crecer hasta el 0,73 por ciento en la cuota de mercado”, dijo el presidente de Suzuki Ibérica.

Igualmente reveló que, "en poco más de un año", Suzuki dispondría de su primer eléctrico, el modelo de producción vinculado al concept-car eVX; si bien no ocultó que "la normativa respecto a los eléctricos ha cambiado y, cada vez, veo más declaraciones que ponen en duda que estos vehículos sean la panacea y se abren otras propuestas de cara a reducir las emisiones netas de carbono".

En relación a esto, señaló que "hay fabricantes que están aplazando sus inversiones en coches eléctricos", a la vista de que las ventas no están respondiendo a las expectativas de crecimiento deseables. López Frade, quien señaló que "no vano como deben ir", afirmó que la previsión de cuota de mercado de los eléctricos a lo largo de 2023 es de un 5,3 por ciento -entre enero y agosto ha sido del 4,8 por ciento-, con un incremento hasta el 6,4 para el año que viene; mientras que híbridos e híbridos enchufables también ofrecen crecimientos contenidos.

Achacó López Frade a la falta de una red de infraestructura de carga suficientemente nutrida de puntos esa falta de tirón de las ventas de los eléctricos e, incluso, también hizo mención a los altos precios que en éstos tiene la electricidad. Todo ello dibuja un panorama complicado en un momento en el que Suzuki pondrá en marcha el lanzamiento de su modelo eléctrico.

En cuanto al vigésimo aniversario de Suzuki Ibérica, que se ha celebrado en 2024, Juan López Frade destacó que "a lo largo de estos años hemos formado un equipo sólido y estable, que ha creado una red de concesionarios que también es sólida, estable. Hemos creado una familia Suzuki, refrescante e innovadora y que, trabajando en equipo, luchando por la excelencia individual a través de la mejora continua. Este año cerramos el 20 aniversario de Suzuki Ibérica y hay que comenzar a trabajar para preparar los siguientes 20 años”.

El presidente de Suzuki Ibérica también ha destacado el evento “Litros x kilos” que en 2023 ha tenido dos ediciones, contabilizando ya ocho citas destinadas a convertir los litros ahorrados en una prueba de conducción en kilos de alimentos. “Desde que comenzamos con esta acción hace siete años hemos logrado donar cerca de 32 toneladas de alimentos al Banco de Alimentos de Madrid”, dijo orgulloso de los resultados obtenidos hasta la fecha.