Toyota reestructura la oferta del Corolla y mejora su conectividad

El Toyota Corolla recibe mejoras en sus sistemas multimedia. Integra, por un lado, el Smart Connect y, por otro, el Smart Connect Pro, con “más conectividad, funcionalidad y facilidad de uso”, dice la marca. Se ofrecerán de serie a partir del nivel Style.

El nuevo sistema es más potente, da una respuesta más rápida y mejora la experiencia del usuario. Para ello se recurre a una pantalla de 8” a través de la que se accede a servicios conectados, incluyendo entre ellos la navegación basada en la nube y con información activa del tráfico. Esta conexión no requiere un teléfono, ya que tiene una tarjeta SIM propia. Además, la pantalla permite conectividad inalámbrica mediante el protocolo Apple CarPlay y con cable con Android Auto. El sistema también cuenta con un sistema de activación por voz, con órdenes naturales, para manejar también funciones como apertura y cierre de ventanillas.

Los Smart Connect son gratuitos durante los cuatro primeros años, contando con actualizaciones inalámbricas y el asistente virtual. Pasado este tiempo, será necesario pagar una suscripción para seguir disfrutando de los servicios.

La versión Pro tiene un navegador más rápido que la Smart Connect y navegación premium, con mapas integrados, junto con información sobre radares o alertas meteorológicas.

Así se reestructura la oferta de niveles de acabado

La gama 2022, por lo demás, estrena nuevos colores para la carrocería y en el acabo Style de los Sedan la llanta de aleación pasa a ser igual a la del resto de las carrocerías.

Adicionalmente, las versiones para flotas pasan a denominarse Business y no Business Plus en el cinco puertas y familiar. Mientras que aparecen las nuevas versiones Style Plus y GR Sport Plus, con más equipamiento que las Style y GR Sport “a secas”: entre éste está la opción del techo solar panorámico.

De este modo, con el sistema de propulsión híbrido de 125 CV están disponibles los niveles Business, Active Tech, Style y Style Plus para la berlina de cinco puertas. Con el de 180, los GR Sport, GR Sport Plus y Advanced Luxury.

En el Touring Sports, el familiar, se replican los mismos niveles en el 125H; con la adicción en el 180H de las versiones Style y Style Plus como arranque de la gama.

Mientras que el Corolla Sedán 125H -no tiene el motor más potente- recurre al mismo escalonamiento del hatchback de la misma potencia con la salvedad de que el escalón básico se denomina Business Plus y el más alto, en lugar de Style Plus, Advance.