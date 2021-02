Volkswagen Caddy, el comercial con una versión para cada necesidad

El Volkswagen Caddy estrena su quinta generación. Y lo hace con una gama muy amplia de configuraciones, tamaños de carrocerías y motores.

Hasta ahora, los Caddy suponen para Volkswagen Vehículos Comerciales casi un 40 por ciento de sus ventas y, la esperanza para la marca, es que sigan siendo tanto o más importantes en un año del que se espera un claro incremento de ventas respecto al anterior. De hecho, Alberto Teichman, director de la división, espera que el mercado global alcance este año las 180.000 unidades, volviendo así a números próximos a los de 2018 o 2019 en parte, por la recuperación de sectores como el turístico o el tirón del e-commerce, que se ha crecido espectacularmente el último año.

Hasta hoy, el 26 por ciento de las unidades vendidas del Caddy son furgones y el 74 versiones para pasajeros o de uso dual. De ahí que la gama la conformen, por un lado, las configuraciones Cargo, con asientos delanteros y destinada al transporte de mercancías con la consideración N1; y Kombi, ésta ya adaptada con asientos en las plazas traseras; y otras cuatro para el segundo uso: Origin, Life, Outdoor y California, ésta útima disponible para el verano. Tiene minicocina, techo panorámico, cama plegable, calefacción estacionaria y tienda de campaña.

Dos tamaños Caddy y Maxi Caddy

Cada una de ellas se puede elegir con dos longitudes de carrocería, como consecuencia de la variación de la distancia entre ejes. Así, ésta puede ser de 2,60 o 2,97 m y, a partir de ahí, tener una longitud total de 4,50 o 4,85 m, respectivamente, con 3,1 y 3,7 m3 de capacidad o espacio longitudinal de 1,80 y 2,50 m.

En el caso de las versiones “cortas”, y salvo el furgón Cargo, todas disponen de cinco asientos, por los siete de la carrocería Maxi. No obstante, en los Caddy de 4,5 m se pueden incorporar dos asientos independientes más como opción, aún con la consiguiente reducción drástica de maletero que eso supondría. En todos los casos, los asientos posteriores pueden abatirse, plegarse y desmontarse.

En relación a los motores, la mayoría son Diesel. Usan el 2.0 TDI, inicialmente, con 102 y 122 CV -éste, el único con la posibilidad de tener tracción total, además de la delantera estándar- y, más adelante, también con una versión de 75 CV. Son, abrumadoramente, los elegidos por los clientes de Caddy, alcanzado el 90 por ciento de sus ventas; aunque eso no quita para que también Volkswagen haga la propuesta de motores de gasolina, un 1.5 TSI de 114 CV que da lugar, por el momento, a la versión más asequible de este modelo. Para este motor, como también para el de 122 CV Diesel se puede optar, como alternativa a la caja de cambios manual de seis velocidades, una automática, de doble embrague, de siete marchas.

Híbrido enchufable para fin de año

Está previsto que a esta oferta se sumen, entre finales de año y principios del que viene, una versión de gas natural, también con este motor 1.5 adaptado y con potencia por determinar, al igual que ocurre con la versión híbrida enchufable de que dispondrá el Caddy. Aunque mecánicamente será semejante a la del Volkswagen Golf GTE es probable que se modifique su rendimiento para mejorar el par.

Está descartado, por otro lado y a diferencia de lo que ocurre con modelos que son rivales directos de este modelo, que el Caddy disponga de una versión eléctrica en tanto que no es posible su integración en la plataforma MQB. Así, el primer modelo eléctrico de Volkswagen Vehículos Comerciales será el ID.Buzz, ya desarrollado a partir de la misma base que los ID.3 e ID.4, la MEB.

Con nuevas ayudas a la conducción

No obstante, contar con la plataforma MQB le permite al Caddy añadir a las ayudas a la conducción disponibles en la anterior generación y que han sido optimizadas -control de velocidad de crucero, ParkPilot, Lane Assist, cámara de marcha atrás, detección de señales, control de presión de neumáticos, Front Assist, Park Assist, asistente de luz, Hill Start Assist, frenada multicolisión o detector de fatiga- otras más.

Esta nuevas funciones son cinco: Travel Assist, que permite disponer del nivel de conducción autónoma al combinar el trabajo del control de velocidad inteligente con el de centrado en el carril; Side Assist, que avisa de vehículos en el carril adyacente; Rear Cross Traffic Alert, que frena automáticamente si saliendo de una plaza de aparcamiento en batería hay riesgo de colisión con otro vehículo; Trailer Assist, con el que se puede automatizar el movimiento de la dirección para retroceder con un remolque; y Emergency Assist, que avisa acústicamente y con las luces de la pérdida de control por desvanecimiento o cualquier otra causa del conductor, pudiendo cambiar hacia los carriles a la derecha.

Así se siente la nueva Caddy

Hemos podido conducir la versión Kombi, la de pasajeros vinculada al furgón, con el motor de 102 CV, y puerta trasera doble. Aún cuando tiene plataforma de Golf 8, no se siente su andar como el de este turismo porque la Caddy tiene una dirección más asistida y suspensiones con amortiguadores más flexibles. El motor funciona en términos generales bien y parece gastar poco -5,6 l/100 km en nuestro recorrido, homologa 4,7 l/100 km-, pero no hace que, por ejemplo, este modelo pueda ser rápido en carretera aún cuando no iba cargado. Probablemente, el de 122 CV, que es para el que Volkswagen reserva también más posibles combinaciones -tracción total o cambio automático entre ellas, aunque estos dos sean elementos incompatibles- sea más recomendable. En todo caso, este motor de 102 CV no vibra mucho, aunque sí se oye. También parece tener ruido de los retrovisores o alguna otra fuente aerodinámica en autopista, rodando a unos 120 km/h. No obstante, según Volkswagen su Cx es bajo: 0,30.

Todos los plásticos son duros y el volante, en este caso, también era de plástico; sin embargo, la instrumentación puede ser digital como en otros muchos turismos de la marca: es de serie con la configuración Life. También puede tener una pantalla central táctil para las funciones de infoentretenimiento de 6,5, 8,25 o 10”.

El salpicadero está definido en dos alturas, con muchos huecos en la superior que, además, se complementan con los enormes de las puertas o la repisa que hay por encima de la cabeza de los ocupantes delanteros, entre otros. En cuanto a espacio, parece amplio para tres ocupantes -por altura, no va ser problema-, que acceden a través de puertas correderas -ambas, sin ventanillas practicables- de buen tamaño a la vista de que tienen 84 cm de ancho y, en la configuración de cinco asientos, con un maletero muy capaz: 1.213 litros.

En el mercado de rénting el Caddy está disponible a partir de 180 euros mensuales, con una entrada sin IVA de 3.959 euros para la versión de 102 CV y 15.000 km anuales durante 48 meses.

En valor residual de esta nueva generación del Caddy se sitúa ocho puntos por encima de la media del mercado, lo que supone una inmejorable posición de cara a autónomos y empresas, según Alberto Teichman.