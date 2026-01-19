AESC inicia la fabricación de baterías y Nissan del nuevo Leaf simultáneamente en Sunderland

Con la puesta en marcha de la gigafactoría de AESC en Sunderland, propiedad del grupo Envision tras la adquisición en 2018 de una participación mayoritaria a Nissan y sus socios como NEC; y de la producción de la tercera generación del Leaf también allí -al otro lado de la calle-, se marca un punto de inflexión.

Por un lado, Nissan ya está en disposición de llevar al mercado la última generación de su icónico modelo eléctrico, mientras que, por otro, se materializa el proyecto global de la marca, denominado EV36Zero, que busca integrar de forma local tanto la fabricación de coches eléctricos como la de sus celdas de baterías, empleando el uso de energía renovable en un mismo ecosistema productivo.

De este modo, la nueva gigafactoría de baterías, construida junto a la planta automotriz, ha comenzado su actividad operativa con una capacidad inicial estimada en 15,8 GWh anuales para suministrar celdas destinadas, entre otros usos, al propio Leaf que se ensambla en la planta aledaña. Esta instalación representa un paso significativo en la localización de la cadena de suministro de baterías en el Reino Unido, reforzando la autonomía industrial y la competitividad ante la creciente demanda global de vehículos eléctricos.

Baterías... y también coches

Simultáneamente, Nissan ha arrancado la producción en serie del nuevo Leaf, tras una profunda reconfiguración de la planta británica que ha requerido una inversión de alrededor de aproximadamente 510 millones de euros.

Ahora, la fábrica ha sido transformada para habilitar por primera vez la producción de vehículos eléctricos en una segunda línea de producción -la primera la ocupa el trabajo sobre los Qashqai e-Power o el Juke HEV o con motores de combustión- con nuevos equipos, robots de última generación, sistemas automatizados de ensamblaje de baterías y digitalización de los procesos en busca de optimizar la eficiencia y calidad productiva. Más adelante, a lo largo de este año, se iniciará en ella el ensamblaje del Juke eléctrico.

El Leaf de tercera generación ya está produciéndose con cadencia industrial. Su comercialización se producirá en semanas y su precio aún es una incógnita en nuestro país.

El tercer Leaf fabricado en Sunderland -hasta la fecha se han fabricado un total de 282.704 unidades desde 2013, dos años y medio después del inicio oficial de producción de esa primera generación en Oppama (Japón)- es un crossover disponible con dos opciones de batería: 52 kWh con el motor de 177 CV (130 kWh) y 75 kWh con el de 218 CV (160 kWh). Ofrecen autonomías de hasta 440 km en el primer caso y 622 en el segundo, así como potencias de carga con corriente continua de 105 o 150 kW, en el mismo orden, u 11 kW si se emplea alterna.

La planta de Sunderland, la mayor de fabricación de coches del Reino Unido, emplea alrededor de 6.000 personas y respalda decenas de miles de empleos indirectos en su cadena de suministro, ha sido clave durante décadas en la producción de vehículos Nissan y ahora renueva su papel con foco en la electrificación.