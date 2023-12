A cuánto asciende la multa por no llevar la etiqueta de la DGT

¿Es obligatorio llevar la pegatina de la DGT en el coche? Esta es la pregunta que muchas personas están haciendo debido a que en algunas ciudades españolas han estado multando por no llevar la pegatina de la DGT visible en el coche.

Todo se debe a la llegada de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Seguramente muchas personas hayan oído hablar de este término, pero para el que no lo conozca explicaremos lo que son las Zonas de Bajas Emisiones.

Si se trata de la implantación de zonas en distintos municipios que superen los 50.000 habitantes, o incluso municipios de 20.000 habitantes con niveles de contaminación elevados. En estas zonas habría ciertas restricciones de movilidad de vehículos que contaminaran demasiado, además de otras restricciones de contaminación.

La llegada de las ZBE se debe a que, en los últimos años, las grandes ciudades comenzaron a tener niveles demasiado elevados de contaminación, por lo que se empezaron a llevar a cabo medidas impulsadas por la Unión Europea para que esta situación cambiara. Una de estas medidas se trata de las Zonas de Bajas Emisiones.

Respondiendo a la primera pregunta que nos hemos hecho, ¿es obligatorio llevar la pegatina de la DGT en el coche para que no me multen? La DGT no te obliga a llevarla, aunque sí te lo recomiendan. Esta etiqueta muestra la clasificación de los vehículos en función de sus emisiones y cuánto contaminan.

Esto significa que si tu vehículo supera los niveles de contaminación permitidos en las Zonas de Bajas Emisiones, no podrás conducirlo por estas zonas, por lo que no llevar la pegatina que muestra si tu coche puede circular por esa zona conllevaría una multa. Además, los ayuntamientos pueden exigirte que la lleves en todo momento como ocurre en Madrid y en Gijón.

Dónde colocar la pegatina en el vehículo

¿Dónde tengo que colocar la pegatina de la DGT? En el caso de los coches deberá estar visible en el parabrisas, en la parte inferior derecha. En el caso de una motocicleta, deberá ir en una zona igualmente visible. La cuestión es que la pegatina deberá estar visible en todo momento para que, en el caso de que te pare la policía en una Zona de Bajas Emisiones, puede identificar si a tu coche le está permitido circular por esa zona.

Debido a que el Ayuntamiento de tu ciudad puede decidir imponer la obligatoriedad de la pegatina, si ese es el caso de tu ciudad deberás llevarla en todo momento, y la multa por circular en una Zona de Bajas Emisiones es bastante superior a la de no llevar la pegatina, pudiendo ser hasta de 200 €, considerado una infracción grave.

En Madrid, la multa por no llevar la pegatina de la DGT es de 15 € y se considera una sanción leve, aunque en Gijón, la cifra sube y la sanción puede costarte hasta 100 €.

Excepciones a la norma

Sí, hay excepciones. En Madrid, si posees un vehículo registrado desde el 1 de enero de 2022 en adelante y además figure en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Madrid, no estarás obligado a llevar la etiqueta ambiental de la DGT.

De igual manera, no estarán obligados a llevar la pegatina ambiental de la DGT los vehículos históricos, aquellos con distintivo A (que no sean turismos), o aquellos vehículos que se utilicen para el traslado de personas que sean titulares de una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

En 2023, son 149 municipios los que han creado zonas restringidas para vehículos altamente contaminantes, y 25 millones de coches no pueden circular por estas Zonas de Bajas emisiones.