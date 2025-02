Citroën introduce en el C3 el acabado Business para los clientes profesionales

El C3, el turismo más pequeño de los Citroën a la venta con 4,02 m de largo, recibe el acabado Business, destinado a los profesionales. Se suma así a los ya existentes You, You Pack Plus y Max.

Disponible tanto con el motor de 100 CV de sobrealimentado gasolina, como con la de la misma potencia dotada de la microhibridación de 48 voltios y que se vende con el apellido Hybrid, este nuevo acabado está equipado con funciones de ayuda a la conducción como la alerta de cambio involuntario de carril, la ayuda al estacionamiento trasero o el reconocimiento de señales de límite de velocidad.

El nuevo acabado Business se añade a los tres existentes en el Turbo 100 y los dos con los que contaba el Hybrid.

Asimismo, cuenta con la función de mirroring inalámbrico Apple CarPlay y Android Auto que duplica en el salpicadero las aplicaciones de los teléfonos conectados al coche a través de una pantalla táctil de 10,25" con navegador. También dispone de head-up display o tapicerías específicas.

No hay variaciones respecto a otros Citroën C3 en cuanto al espacio disponible en el maletero, que es de 310 litros, así como de los huecos portaobjetos repartidos por todo el habitáculo.

Citroën ofrece, además, diversas posibilidades que hacer más fácil y eficiente la gestión de las flotas, como Free2Move Connect Fleet o la solución de car sharing para empresas Free2Move Fleet Sharing.

El precio para la versión Business combinado con el motor 1.2 Turbo de 100 CV es de 22.000 euros, por los 23.950 que cuesta el Hybrid.