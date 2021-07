Las ciudades de España donde más coches se roban

Con la llegada del verano es habitual reforzar la seguridad de tu vivienda, y más si vas a salir de vacaciones por un periodo de larga duración. Tanto Policía como Guardia Civil aportan muchos consejos para evitar estos robos, pero ¿qué pasa con tu coche?

Según los datos del Ministerio del Interior, la Comunidad de Madrid fue la región donde más robos de coches se produjeron, con un total de 6.348 vehículos robados. Cataluña, con 6.225 hechos delictivos, fue la segunda Comunidad Autónoma donde más se repitió este problema. Andalucía (4.683 robos) y la Comunidad Valenciana (2.459) siguen de lejos la estela de las dos primeras.

Al contrario que las regiones anteriores, en La Rioja fue donde menos coches se robaron, apenas 32 en todo el año. Cantabria, con 96 robos, Navarra (133) y Extremadura (167) se convirtieron también en las Comunidades Autónomas más seguras para evitar este tipo de delitos.

En cuanto a ciudades, los últimos estudios señalan que la Ciudad Autónoma de Melilla es el territorio de España donde la probabilidad de percance es más alta, exactamente un 195% superior a la del conjunto de ciudades considerado. "Su proximidad con Marruecos genera que ahí la sustracción de vehículos se rija por un patrón específico: 'robar para exportar", reza textual el escrito de UNESPA.

A continuación aparecen dos localidades de la provincia de Sevilla (la propia Sevilla y Dos Hermanas), seguida de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Parla y Fuenlabrada (Madrid).

Consejos para evitar un robo

La plataforma de seguros de automóvil Doppo by Zurich recoge una serie de consejos para prevenir robos y mantener a tu vehículo lo más protegido posible.

No dejes objetos a la vista. Lo que queremos es pasar desapercibidos para los ladrones, así que dejar un bolso, unas fundas de gafas, el soporte del navegador móvil o cualquier objeto de valor en el asiento del coche es el primer paso para que se fijen en tu vehículo. Lo mejor es no dejar nada en el interior, pero si no hay más remedio es preferible guardarlo en el maletero antes de llegar al aparcamiento para evitar que puedan estar vigilándote.

Estacionar en sitios transitados. Cuanto más aislado y poco urbanizado esté el sitio donde aparcas, mejores condiciones tendrán los ladrones para robar con tranquilidad. Lo más aconsejable es que a la hora de estacionar tu vehículo decidas hacerlo en sitios que estén transitados porque en caso de robo alguien lo pueda ver y obstaculizar el ataque. Si vamos a asistir a algún evento de gran afluencia, es recomendable estacionar el coche lo más cerca posible de las garitas de vigilancia o de cámaras de seguridad.

Se recomienda cerrar el coche con llave para evitar que los ladrones copien la frecuencia del mando a distancia

Asegúrate de que esté bien cerrado. Aunque parezca lógico, a la mayoría nos ha pasado alguna vez que al volver al coche nos hemos dado cuenta de que no lo habíamos cerrado con llave. Es fundamental que al bajar del vehículo comprobemos si las puertas han quedado correctamente bloqueadas, también aquellos que utilizan mando a distancia, ya que así evitaremos los robos de aquellos ladrones que usan inhibidores de frecuencia.

Aparcar en garajes y con antirrobo

Preferible aparcar en garajes. Esta siempre será la mejor opción, ya que el vehículo estará menos expuesto a miradas y, además, el garaje representa una barrera física al robo. No obstante, en muchas ocasiones es difícil disponer de garaje, así que en estos casos lo mejor es ir cambiando el vehículo de sitio con frecuencia, evitando que parezca abandonado.

Instalar sistemas antirrobo. Por último, existe la posibilidad de instalar algún tipo de sistema antirrobo para dificultar la tarea del delincuente. Existen múltiples opciones, algunas de ellas son: una barra antirrobo en el volante o los pedales, una alarma o un inmovilizador, dispositivos de localización por GPS, instalar un cortacorriente o un desconector de batería, entre otros.