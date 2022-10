Aparcar el coche puede llegar a ser una de las situaciones que mayor estrés generen en el conductor. Nunca aparece el sitio adecuado para dejar nuestro vehículo cuando más lo necesitamos y es una de esas facetas de la vida en la que se puede aplicar perfectamente aquello de vísteme despacio que tengo prisa. Y si en general las prisas nunca suelen ser buenas consejeras, aparcando mucho más, a pesar que tardar más de dos minutos en estacionar un vehículo puede llegar a tumbarte en un examen de conducir.

Nunca debemos dejar nuestro coche aparcado más de su mitad respecto a la alineación del resto de los vehículos correctamente estacionados o de las marcas de estacionamiento y si aparcamos en batería, el coche no deberá sobresalir más de un metro de la zona de estacionamiento invadiendo la zona de circulación. No solo se trata de hacerlo más rápido, sino también de evitar los pequeños choques cuando estamos maniobrando con el vehículo para aparcar. En línea,en batería y en oblicuo. Según la DGT, no importa tanto la técnica empleada para aparcar como saber hacerlo en el lugar adecuado y con seguridad. ¿Cómo conseguir el aparcamiento perfecto? Te damos los trucos para aparcar el coche en un plisplás.

Para empezar hay que tener una series de conceptos muy claros: hay que iniciar la maniobra bien colocado respecto al resto de vehículos que tenemos alrededor e indicar claramente con el intermitente en qué lado vamos a aparcar. Después hay que dejar suficiente hueco como para que los vehículos de nuestros lados puedan entrar y salir sin dañar nuestro coche.

Cómo aparcar en línea

Si vamos a aparcar en línea, la clave está en parar justo cuando veamos la esquina trasera del coche desde la ventanilla trasera. Ahí será cuando hagamos el giro completo de volante para entrar en el hueco. Una vez introducido el vehículo a la altura de la esquina trasera del otro vehículo giraríamos por completo la dirección para entrar en el hueco de modo que quede perfectamente 'encajado' en el hueco que hemos escogido. Después de esta maniobra continuaremos marcha atrás hasta antes de tocar con el vehículo trasero, ya con nuestro vehículo correctamente enderezado.

Cómo aparcar en batería

Si, por el contrario, nos disponemos a aparcar en batería, tendremos que avanzar hasta colocar nuestro coche en perpendicular a los que ya están aparcados, pero a una distancia de un metro, aproximadamente. Deberíamos alinear la zona final de nuestro paragolpes posterior con el coche que nos quedará a la derecha cuando estemos dentro del hueco que hemos escogido. Con el coche ya dentro del hueco que queremos ocupar, solo nos quedaría avanzar haciendo las correcciones necesarias en la dirección para no impactar con los retrovisores.

Cómo aparcar en oblicuo

Por último, podemos intentar aparcar en oblicuo. Si es así, la referencia que debemos tomar pasará a ser colocar el retrovisor de nuestro vehículo a la altura de la esquina trasera del coche del lado en el que vayamos a aparcar (izquierda o derecha). Un vez realizado, sólo tendremos que girar el volante por completo hacia el lado en el que vamos a aparcar y circular marcha atrás, controlado que no rozamos con el coche de al lado.