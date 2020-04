Dani Sordo, piloto de Rallys con Hyundai: “No imaginaba conseguir esto, es una pasada”

El piloto español de rallys Dani Sordo no imaginaba antes de empezar su primera temporada en el World Rally Championship (WRC) en 2006 que llegaría donde ha llegado y lograría los triunfos que ha logrado, de la mano de Citroën y de Hyundai, equipo en el que está desde sus inicios en 2014 y con el que, en 2019, logró el Mundial de Marcas.

"La verdad es que no imaginaba conseguir lo que he conseguido, es una pasada poder estar compitiendo al máximo nivel durante tantos años, con equipos tan punteros y profesionales como en los que he estado", destacó en una entrevista facilitada por Hyundai.

Dani Sordo ya es el quinto piloto de la historia con más participaciones en el Mundial de Rallys y este 2020 afrontaba, antes del parón por el coronavirus, su decimoquinta temporada en el WRC. "Hay muchos rallies buenos que recuerdo; en especial las dos victorias, que aunque no son muchas, son muy especiales; muchos podios y muy buenos momentos en general", rememoró de su carrera.

En concreto, destaca la pasada campaña, con el Mundial de Marcas y su primer triunfo en un rally, el de Cerdeña. "Me quedo con 2019, sin ninguna duda. Conseguí la victoria en Cerdeña, que fue increíble para mí. Es el mejor momento de estos años, una pasada. Fue la recompensa al duro esfuerzo realizado durante tanto tiempo", celebró.

El cántabro afronta la sexta temporada con Hyundai en el WRC, un periodo en el que el equipo pasó de debutar en 2014 a ganar el título de marcas en 2019. "La evolución de Hyundai ha sido impresionante. Empezaron de cero en 2014 y ya en su primer año con el i20 WRC consiguieron ganar en Alemania. Luego llegaron más victorias y buenos resultados hasta ganar el campeonato de marcas en 2019. Es el premio al duro esfuerzo realizado durante tanto tiempo", recalcó.

De todos modos, el resultado de este Mundial es una incógnita dado que únicamente se han disputado tres pruebas -Montecarlo, Suecia y México- debido a la pandemia del coronavirus, y Sordo solo participó en el de México, donde se retiró. "Nadie sabe ni siquiera cuándo vamos a poder salir a la calle. El objetivo ahora es saber qué rallys vamos a hacer y cuándo podemos empezar", apuntó.

"Tenía planeado hacer Portugal, Italia y Argentina, y ahora está todo parado. En México tuve muy buen ritmo, pero no pudimos sacarle partido, porque sufrimos algunos problemas técnicos. El coche va muy bien, tiene algunas pequeñas evoluciones con respecto al año pasado", resaltó de la cita mexicana.

En cuanto a cómo vive el confinamiento en casa, Sordo intenta mantenerse en forma y entretenerse "de cualquier modo". "Me gustaría que volviéramos a competir cuanto antes, pero viendo lo que está pasando, lo nuestro es algo secundario", reconoció.

"En casa tengo varias máquinas para entrenarme físicamente, también me mantengo en contacto con el equipo y hago cosas para las que no suelo tener tiempo durante el año. Acabo de montar un simulador, que ahora están muy de moda, pero a decir verdad no me apasionan, es que es muy difícil imitar el comportamiento de un coche de rallys. Yo soy más de sentir el coche, y eso es muy complicado en un simulador, pero voy a darle una oportunidad", subrayó el de Torrelavega.