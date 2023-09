Cascos, guantes, chaquetas... cómo diferenciar los complementos de moto de calidad de los horribles

Conducir una moto es una experiencia única, pero la seguridad va primero y hay que tener muchas cosas en cuenta antes de coger la carretera. Para la seguridad, los complementos que se usan son vitales. Esta razón es la principal para elegir bien las prendas y complementos con los que equiparse antes de circular por ciudad o por carretera.

Analizar diferentes prendas y accesorios que tienen importancia en la equipación de los motoristas y así dilucidar cuáles son los elementos más valiosos y con mayor calidad de los que tienen menos calidad es una labor costosa y a menudo difícil cuando el marketing y las ganas de vender de las marcas se meten por medio.

Encontrar un experto en motos que te dé consejos acerca de las prendas que son perfectas para los amantes del motociclismo y explicar la diferencia entre las prendas de calidad y cuáles son mejor no comprar porque no merecen la pena es oro molido.

Aprender a diferenciar la calidad

El canal ForNine proporciona a los usuarios valiosa información acerca de todo lo que hay que saber sobre las motos y todos sus accesorios, complementos y prendas relacionadas con esta actividad. El hombre al frente de este tipo de vídeos analiza todo tipo de prendas y hace reseñas para que los usuarios puedan decidir qué tipo de productos les merece la pena comprar, según su experiencia.

Este youtuber asegura que tras haber probado diferentes productos unos son increíbles y otros no merecen la pena hacer la inversión.

Este experimentado motero afirma, y no sin razón, que en muchos de los productos pensados para equipar al motero hay mucha publicidad y términos de marketing que pueden parecer una buena elección pero no lo son. ¿Su consejo? Es mejor aprender a fijarse en varias palabras claves para detectar mejor cuál sería la opción correcta a la hora de comprar.

Claves para elegir un buen casco de moto

En cuanto al casco, afirma que como las cebollas y los postres, el casco debe tener tres capas, una parte acolchada que es la que toca la cara, luego la espuma y finalmente la calota que es la parte extraíble. Esta es la parte fundamental.

Los forros baratos cogen malos olores y aflojan y así se quedan para siempre. Las almohadillas extraíbles son mejores, cuanto más tengan mejor. Las almohadillas articuladas lo mantendrán firme en tu cabeza.

También podemos reemplazarlas cada cierto tiempo para que siga ajustado. Todos lo sabemos, pero los compradores excepcionales saben que un casco excepcional tiene capas extraíbles. Dentro de las almohadillas extraíbles, la espuma extraíble ajustable es muy costosa, pero los cascos que la incluyen ofrecen un ajuste mayor.

Espuma, sí, pero de doble densidad

Ahora, para la espuma, la palabra clave es doble densidad. No todos los cascos la usan y ponen poliestireno expandido, pero un buen casco siempre tendrá dos capas, una ligera para impactos leves y una más dura para impactos fuertes.

Los golpes leves son mejor absorbidos por el EPS de baja densidad, pues es más suave para tu cabeza. El de alta densidad es más duro con tu cabeza, pero lo necesitas para absorber un gran impacto sin matarte.

Si acaso un fabricante te presume que usa espuma, más vale que diga que es de doble o triple densidad. Si esperas algo especial, los fabricantes intentarán impresionarte con su calota. Todo es de grado aeroespacial, moldeo por inyección... bla, bla, bla, basura.

Sólo deben importante cuatro conceptos: termoplásticos, policarbonato, fibra de vidrio y fibra de carbono, kevlar o aramida.

Termoplásticos: Evítalo siempre que puedas. Es pesado y se hace pedazos. No es la técnica de dispersión de impactos más eficaz. Si un fabricante se niega a decir de qué está hecho su casco, es probable que sea termoplástico y "apesta".

Policarbonato es tu segunda clave. El policarbonato es una versión más delgada del termoplástico más ligera, más costosa, pero es lo menos que un fabricante puede hacer.

La fibra de vidrio es la clave número tres. Suele romperse en todas direcciones en vez de hacerlo en un solo punto y eso dispersa el impacto en áreas más amplias y más espuma llega a compartir esa carga, por eso la fibra de vidrio es más segura que el policarbonato y más ligera.

La cuarta palabra tiene una crisis de identidad: fibra de carbono, o llámalo aramida, kevlar... Analicémoslo. La aramida pertenece al grupo de fibras sintéticas y su hijo favorito es el kevlar. Aunque no te vayan a disparar al casco, el kevlar es bueno porque tiene gran fuerza tensil, pero su fuerza de compresión es bastante mala.

Lo único que debes recordar es que la aramida, kevlar o la fibra de carbono tienen más fuerza que la fibra de vidrio y menos peso.

La sorpresa es que las marcas lujosas no siempre hacen un casco seguro. Es verdad que la fibra de carbono es más eficaz que el termoplástico y el policarbonato, pero casi siempre los fabricantes usan esas calotas costosas para salirse con la suya y poner menos EPS por dentro.

Eso crea un casco más delgado, más ligero, tal vez con más espacio para ventilación y viseras, pero al final no es más seguro. Míralo así: si te decides por usar un casco de alta gama, notarás la diferencia al conducir, pero no cuando te estrelles.

¿Cómo saber si un casco es seguro?

SNELL, ECE y DOT difieren en la hora de definirlo. SNELL lo hace en los circuitos, donde se requieren cascos con mayor absorción de impacto, por eso son cascos más grandes, más gruesos y según ellos, más seguros.

ECE, difiere, piensan que los cascos grandes ponen mucho peso a tu cuello. Así que ellos apoyan los cascos delgados y ligeros con bastante menor amortiguación de impactos. Y sí, es la certificación más usada en todo el mundo. Así que si planeas viajar por el mundo, tu elección está clara.

DOT es un dinosaurio. Es peligroso de manera latente, como la pintura a base de plomo o el asbesto. Si ves que un casco está aprobado DOT, está legalmente bien en Estados Unidos, pero no hay nada de qué impresionarse.

Las dos últimas claves y con los cascos, el tamaño y el peso. Muchos fabricantes ahorran si usan una sola calota para la talla extra chica y chica otra para las tallas medianas y grandes, y otra para las tallas extra grande y demás.

Si tienes una cabeza XL pero con partes casco con un triple XL, ese casco se verá más grande de lo necesario. Los mejores cascos tienen diferentes tallas para cada cabeza, al cito dos tendrán el casco más adecuado posible.

La última palabra es gramos. Si un casco realmente es ligero, la compañía alardeará de él en gramos. Otros cascos se nombrarán a sí mismos ligeros, pero si no tienen un número, solo farolean.

Como referencia, un casco realmente ligero ronda los 800 gramos, un casco de motocross los 1.200, un casco integral los 1.500 gramos y los cascos modulares tan solo 1.600 gramos.

¿Cómo acertar sin temor a equivocarnos entonces? Almohadillas extraíbles con capas extraíbles, doble densidad, una calota que no sea de termoplástico, tal vez policarbonato si el precio está bien, fibra de vidrio de carbono, kevlar, o tal vez de aramida, certificaciones SNELL o ECE, una calota a nuestra medida y un peso ligero que sea en gramos o si no, no lo compramos.

Sería bueno que las compañías dejaran de engañarnos, pero no lo harán, concluye el usuario FortNine.

Claves para que no te engañen con las etiquetas

Las etiquetas son la herramienta más engañosa y más astuta en el arsenal de los fabricantes, los departamentos de marketing las aman porque el comprador piensa que son prendas seguras, pero obtener la clasificación CE y para equipo de protección personal es difícil y caro y las compañías se preocupan más por las ganancias que por ti y por mí, así que ignoran la prueba.

Así que ponen esas etiquetas sí, pero solo se refieren al exterior o quizás solo los reflectores o incluso solo al tinte usado en este pedazo de tela.

Como sea, muchas de estas etiquetas CE en el equipo para motociclistas no son por la seguridad en caso de impacto.

Podemos ignorar todas esas mentiras con las normas EN 13 595 y P.R.N 17092, eso es lo que realmente importa en la ropa para motociclistas. Cualquier otra etiqueta en tu chaqueta o pantalón es solo distracción.

Qué significa cada palabra que aparece en la etiqueta

Muchas etiquetas de la ropa de motero se completan con términos que se relacionan con la seguridad, pero no es así en todos los casos. El glosario de términos que puedes encontrar en estas prendas y que FortNine analiza son los siguientes.