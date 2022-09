El verano deja más de doscientas víctimas mortales en las carreteras españolas

Los últimos incidentes ocurridos en las carreteras españolas auguraban que los datos del verano no iban a ser buenos, pero el balance de siniestralidad ofrecido por el Ministerio de Interior, la DGT y la Guardia Civil muestra que esos datos no sólo "no son buenos", sino que superan los límites deseados y obligan a reforzar más que nunca la Estrategia de Seguridad Vial 2030.

Entre julio y agosto, 225 personas han fallecido en 211 siniestros viales en las carreteras españolas, 10 víctimas mortales más (4,65%) que en 2019, año de referencia estadístico, mientras que los desplazamientos han aumentado hasta los 93,4 millones de desplazamientos, un 2,42% (+2,2 millones) más que dicho verano. Concretamente, en julio fueron 45,3 millones, un 4,53% más respecto a julio de 2019, y en agosto, 48,1 millones, un 0,51% más que los registrados en agosto de 2019.

Andalucía mejora sus datos de 2021

Por tipo de vía, tres de cada cuatro fallecidos han tenido lugar en carretera convencional sin separación de sentidos (173). En autovía y autopistas, se han producido 52 fallecidos. Por medio de desplazamiento, han aumentado los fallecidos en todos los medios, excepto en los usuarios de motocicleta y furgoneta. El perfil del motorista fallecido es el de un varón entre 35 y 44 años, que tiene un siniestro en fin de semana, en vía convencional, por salida de vía.

En cuanto a los sistemas de seguridad, el 22% de los fallecidos no utilizaba el cinturón de seguridad en el momento del accidente (21 fallecidos), un porcentaje inferior al de años anteriores. Tampoco hacían uso del casco 2 de los 52 motoristas fallecidos y 1 de los 7 usuarios de bici.

Por comunidades autónomas Andalucía sigue liderando el número de muertes, con un total de 43 (19% del total en España), pero mejora el dato respecto al año pasado, cuando en las mismas fechas se produjeron un total de 54 (28,5% del total en España). Eso sí, las cifras siguen por encima de la época prepandemia, cuando en el verano de 2019 fallecieron 37 personas.