Cuándo entran en vigor las multas de la nueva Ley de Tráfico

La nueva Ley de Tráfico entra finalmente en vigor a partir de marzo de 2022, tres meses después de que haya sido aprobada por el BOE. Una ley que pone especial atención en todas aquellas infracciones que conllevan un mayor riesgo para los conductores, como por ejemplo el uso del casco, el cinturón de seguridad o las sillas infantiles.

Una de las novedades más destacadas de esta ley es que por primera vez se legislará sobre los nuevos medios de movilidad, como son los patinetes y el avance en todo lo que supone la protección de los ciclistas. Y se prohíbe sobrepasar los 20 km/h el límite de velocidad al realizar un adelantamientos en carreteras convencionales.

Desde marzo, los conductores no podrán adelantar a 120 km/h en una vía convencional con la velocidad límite en 100. Cometer esta infracción puede incurrir en multas desde los 100 a los 600 euros y la pérdida de hasta 6 puntos.

Algunos puntos clave de la nueva Ley de Tráfico:

Móvil al volante

Hasta ahora era muy difícil determinar cuándo un conductor estaba o no utilizando el teléfono cuando lo llevaba sujeto. La solución a esto es restar seis puntos por el mero hecho de conducir sujetando el móvil con la mano, se esté utilizando o no. Además, se mantiene la multa de 200 euros y de tres puntos de sanción si el infractor usa el móvil pero no lo tiene en la mano.

Lanzar objetos a la vía

Antes de esta ley, se establecía que el lanzamiento de objetos a la vía que pudieran poner en peligro la conducción o provocar incendios, como por ejemplo las colillas, suponía la pérdida de cuatro puntos. A partir de marzo esta infracción se saldará con seis puntos.

Protección de los ciclistas

No respetar la separación mínima de 1.5 metros respecto a los ciclistas e incurrir en adelantamientos que puedan suponer un riesgo pasa a costarle seis puntos al conductor del vehículo.

Cinturón de seguridad

No llevar el cinturón de seguridad abrochado, el casco y otros elementos de protección pasa de tres a cuatro puntos de sanción. También se penaliza no llevar correctamente ajustados estos dispositivos.

Radares de velocidad

Estar en posesión de dispositivos de detección de radares en cualquiera de sus formas está penado con tres puntos, estén siendo utilizados en el momento o no. Una infracción grave que puede costar 500 euros. Además, interferir en un radar ascenderá a seis puntos.

Patinetes eléctricos

Es obligatorio el uso del casco para usuarios de vehículos de movilidad personal, como patinetes. Además tanto patinetes como bicicletas y ciclos no podrán circular por las aceras y demás zonas peatonales.

La norma se refiere a patinetes y otros elementos de movilidad de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos cuya velocidad máxima está entre 6 y 25 km/h.

Alcoholímetros obligatorios

Desde el 6 de julio de 2022 es obligatoria la incorporación de alcoholímetros anti arranque en vehículos de transporte de viajeros (por ejemplo, autobuses escolares). No cumplirlo es una infracción muy grave y conlleva 500 euros de multa.

Recuperación de puntos

Se podrán recuperar dos puntos del carné por la realización de cursos de conducción segura certificados por la DGT. No obstante, la recuperación de esos puntos no será efectiva hasta que entre en vigor la regulación de las condiciones que deben cumplir tales cursos.

Tasa de alcohol 0

Para los menores de edad que sean conductores de cualquier tipo de vehículo es sancionable la tasa de alcohol superior a 0.