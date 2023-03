Todo sobre las furgonetas camufladas de la DGT

El sol de frente, una intensa lluvia, un tramo repleto de baches...muchos son los elementos que pueden hacer que un conductor modere su velocidad al volante, pero pocas cosas resultan tan efectivas como un aviso de la presencia de un radar o atisbar a lo lejos la presencia de una unidad de la Guardia Civil. Porque que te multen con una sensible cantidad de dinero y te resten algunos puntos de carnet no es plato de buen gusto. Sin embargo, lo cierto es que hay veces en la que no es tan sencillo evitar el golpe. El motivo es que la DGT cuenta con unas quince furgonetas que no llevan rótulos ni distintivos y que distribuyen a lo largo y ancho de la geografía española, sobre todo durante determinados dispositivos especiales durante el año. Son las conocidas como furgonetas camufladas de la DGT y aquí os damos algunos de los datos que se conocen de las mismas para este 2023.

Las furgonetas no rotuladas de la Guardia Civil se usan aleatoriamente entre distintas comunidades autónomas desde hace un lustro y tienen como principal misión vigilar el uso del teléfono móvil, el uso adecuado del cinturón de seguridad en conductores y pasajeros y los pertinentes Sistemas de Retención Infantil (SRI) según la edad y/o talla del menor que viaje en el vehículo.

No son furgonetas que coloquen en un punto concreto sin nadie a bordo, sino que en su interior viajan dos agentes de tráfico debidamente uniformados y, aunque su prioridad no es ni mucho menos vigilar la velocidad a la que saltan los radares de la DGT, sí pueden llevar instalados radares móviles en su interior.

Preparadas para sancionar

Porque el principal atributo con el que cuentan usando este sistema de vigilancia es la posición de altura respecto a los turismos, algo que les permite situarse en paralelo a los coches de forma inesperada y comprobar si el teléfono móvil está colocado en una situación sospechosa o alguno de los integrantes del habitáculo se le ha 'olvidado' ajustarse el cinturón.

Y, claro está, en dicho momento sí que tienen la autoridad necesaria y los medios en su haber para dar el alto a los conductores y sancionar debidamente el comportamiento al volante que consideren peligroso para el resto de actores que se dan cita en la vía. Sobre todo si circulan por alguna de las carreteras más peligrosas de Andalucía.