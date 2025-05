El Livan X6 Pro ya está a la venta con un precio de saldo: menos de 25.000 euros

Livan es una marca joven -nació en 2022, aunque sus orígenes como Lifan arranca en 1986- que hereda tecnología y experiencia de Geely, uno de los grupos automovilísticos más grandes del mundo y propietario, entre otras, de las firmas Volvo, Polestar, Lynk & Co y Lotus. La compañía ha apostado por una estrategia de expansión global que incluye Europa y América Latina, y el X6 Pro es su carta de presentación para el segmento SUV compacto con los 4,54 m de longitud de su carrocería y tras el lanzamiento del X3 Pro, de menor tamaño con sus 4 metros de largo.

Lo que tienen en común ambos es, en tiempos en los que los motores eléctricos desembarcan de diferentes modos bajo el capó de todo tipo de coches, una solución técnica sencilla: motores de gasolina de cuatro cilindros con 1,5 litros, con inyección directa y con turbo en el caso de X6 Pro.

El Livan X6 Pro es un SUV C con, exclusivamente, un motor de inyección directa de gasolina y turbo y sin ningún tipo de electrificación. Siempre automático y de tracción delantera.

En este Livan ese motor TGDI queda asociado a una caja de cambios automática de siete velocidades -con doble embrague bañado en aceite como elemento de conexión con el motor- como única opción de transmisión este SUV compacto, lo que contrasta con que el Livan X3 Pro exclusivamente se vende con un cambio manual de cinco marchas.

La potencia del Livan X6 Pro es de 174 CV a 5.500 rpm y el par máximo de 290 Nm entre 2.000 y 3.500 rpm. Así, la aceleración de 0 a 100 km/h de este liviano SUV -pesa 1.499 kilos- se resuelve en 9,2 s. La velocidad máxima, por su parte, es de 190 km/h. En cuanto al consumo medio homologado es de 6,8 l/100 km, bajo para no contar con electrificación de apoyo; con una emisión de CO2 de 167 g/km. La etiqueta de la DGT es, por sus características, la C.

Muy equipado desde el punto de vista del confort

El equipamiento de serie funcional y de confort es uno de sus puntos fuertes, de modo que dispone como elementos estándar de una instrumentación digital y pantalla táctil central, ambas de 12,3" y la multimedia compatible, gracias a un dispositivo CarbitLink que específicamente se incorpora para España, con Apple CarPlay y Android Auto. Da soporte a un equipo de sonido con seis altavoces o a la cámara de marcha atrás, ésta apoyada por sensores de ultrasonido posteriores; amén de diferentes funciones adicionales como la selección de los modos de conducción; si bien carece de control por voz.

Son hasta tres las pantallas que se integran bajo un mismo cristal en el salpicadero, si bien el volante sólo es regulable en altura.

A esas dos pantallas se une una tercera también situada bajo el mismo cristal. Es de mucho menor tamaño -tiene 4,2"- y se sitúa en una posición que permite que el pasajero maneje climatizador o equipo de audio, pues el resto de mandos para estas funciones están uno en el lateral de la pantalla multimedia -el más próximo al conductor- y el otro en el achatado volante multifuncional, éste de 37 cm de diámetro, por lo demás.

El salpicadero está acabado correctamente y recubierto de plástico blando en la parte superior y con inserciones de cuero vegano. Cumple funcionalmente en tanto que sitúa en una posición accesible el botón de arranque del motor.

Los asientos delanteros son de tipo bacquet, de buen tamaño, aunque no recogen la espalda quizá tanto como sugieren.

La posición de conducción frente a éste es más elevada que en otros SUV parecidos, si bien está algo condicionada porque, además, el volante sólo se regula en altura, no en profundidad. En todo caso, ponerlo en la posición más alta lo sitúa muy inclinado respecto a la vertical y, de hacerlo en la más baja, impide ver la instrumentación al completo.

Otros elementos que conforman la dotación del Livan X6 Pro son el climatizador monozonal, el techo panorámico de 1,05 m2, parcialmente practicable -y con cortinilla incorporada, asimismo eléctrica-; el acceso y arranque sin llave o los retrovisores exteriores plegables eléctricamente y calefactados. Están motorizado el asiento del conductor, con seis regulaciones posibles. En cuanto al del acompañante delantero sólo tiene ajustes manuales y, ambos, que son de tamaño grande -la banqueta, sobre todo, que haría innecesario un prolongador de la misma- y de tipo bacquet, con el reposacabezas integrado en el respaldo, son calefactables.

Entre los recursos estéticos del X6 Pro está esta pequeñísima ventanilla de custodia, remarcada en su parte inferior por una pieza cromada, cada vez más habitual entre los SUV: Captur, Crossland, etc.

Los colores seleccionables para la pintura metalizada, su única opción 615 euros, son blanco, gris niebla, gris grafito o verde, en tanto que la tapicería interior es de polipiel, de colores negro y beige. En cuanto. las llantas son de aleación, de 18", y equipan neumáticos 225/60 R18, bien unos competentes Hankook Ventus Prime 4, bien unos Atlas A50 SUV. La carrocería es tan alta, con 1,73 cm, que las ruedas parecen de menor diámetro de lo que realmente son.

Lo mejor del espacio está a lo largo

Las puertas abren lo suficiente como para no tener problemas de acceso a un habitáculo -tampoco si hay que situar en él sillas infantiles- en el que encontramos un suelo plano en la parte posterior, sin túnel de transmisión. Esto puede facilitar el paso de una a otras plazas para, por ejemplo, abandonar el coche por el lado correspondiente a la acera cuando hemos estacionado junto a ella.

Atrás no hay tunel de transmisión y sí un buen espacio a lo largo. Los respaldos de los asientos posteriores no ofrecen regulación en inclinación alguna.

Espacialmente no es el más amplio en términos globales, aunque sale bien parado en la comparación con otros SUV C. Así, en anchura delante es preferible a un Renault Austral, Jaecoo 7 o Nissan Qashqai; pero son más amplios los Omoda 5, Ebro s700 o Hyundai Kona, por citar algunos. En estas plazas sus hasta 99 cm de altura, medidos hasta el techo en la zona más próxima a la cabeza -no en el cristal panorámico- son sólo correctos, en tanto que suficientes para la mayoría de los conductores.

En las plazas traseras, el espacio longitudinal es grande, de lo mejor de la clase, lo que junto a una banqueta alta respecto al suelo -igualmente, larga como la delantera- hace que se aprovechen bien los centímetros para las piernas. Anchura, de puerta a puerta y a la altura de los hombros; o cota vertical, de banqueta a techo, ponen a este Livan cerca de los mejores.

El maletero puede resultar algo pequeño para dar al X6 Pro un uso familiar en el caso de que se observe como limitación la cortina ocultaequipaje, anclada baja respecto a los respaldos.

Sin embargo, del maletero no podemos decir lo mismo. Según la marca éste cubica 359 litros, aunque en nuestras mediciones hemos encontrado 377; pero uno u otro son registros tirando a mediocres, quizá condicionados porque la altura del piso a la cortinilla ocultaequipajes es de sólo 40 cm. La buena noticia es que debajo del piso aún queda mucho espacio a lo alto, 20 cm, que en nuestra unidad va ocupado por una rueda de repuesto de emergencia pero que desde el importador, el grupo Invicta, no descartan en reemplazarla por un kit reparapichazos y convertir parte de ese hueco -eso sí, sin tapicería, con la chapa a la vista- en espacio aprovechable para carga.

El acceso al maletero se hace a través de un portón que, abierto, queda a 185 cm del suelo y que, si estuviese motorizado, sería la guinda de un coche bien equipado de serie para su precio.

Bien la suspensión, no tanto la dirección

Dinámicamente, la suspensión trabaja correctamente -son de geometría de tipo independiente delante y detrás-, con buen equilibrio entre la absorción y contención de los movimientos de la carrocería, aunque la dirección, no tanto puesto que da sensación de desconexión con las ruedas. Los frenos ofrecen suficiente mordiente, pero también cierta tendencia al calentamiento, al menos eso detectamos tras media docena de curvas conduciendo a ritmo vivo.

El pomo del cambio no permite una selección manual de la marchas que se hacen sólo automáticamente.

No hay control que no sea el automático de las marchas, ni con el pomo situado en la consola central, ni con levas, que no existen; de manera que el control indirecto sobre las marchas se realiza a través de los modos de conducción.

Son tres: eco, normal y sport. Entre ellos las diferencias se centran junto a la selección de una marcha más o menos alta, según se usen los dos primeros o el segundo; en un ajuste distinto de la luz ambiental o la dirección, con tantos niveles de asistencia como modos de conducción. Lo mismo ocurre con la respuesta del motor al acelerador, que puede ser menos o más directa. Adicionalmente, el climatizador suaviza su funcionamiento en el eco. El último modo elegido por el conductor queda activo cuando se vuelve a arrancar el Livan X6 Pro.

El motor térmico parece suficientemente elástico y eficiente para no contar con ayuda alguna de otro eléctrico.

En cuanto a su motor, cumple a la perfección con lo esperable, con suficiente respuesta al acelerador en las arrancadas o incorporaciones a vías rápidas e, incluso, buen ánimo en los adelantamientos. Si se estira resulta levemente ruidoso pero, en general, no suena mucho, como tampoco lo hace la aerodinámica a velocidades legales, que es como lo hemos probado.

Tras un leve recorrido que simularía al de una ciudad, unos kilómetros por autovía y otros más por una vía por un carril por sentido, el ordenador de viaje registró un consumo medio de 7,3 l/100 km, lo que no queda muy lejos de los homologados 6,8.

Sin electrificación para el X6 Pro a la vista, ni tampoco algunas ADAS

La importadora para España descarta rotundamente la posibilidad de que, en un futuro, pueda haber una versión microhibridada o híbrida del Livan X6 Pro, aunque lo que no hace es desestimar la distribución probable en nuestro país de algún otro modelo de Geely híbrido enchufable, un coche que bien podría ser el Galaxy E5, un SUV D algo más grande, pues su carrocería mide 4,61 m de largo.

Livan prescinde de algunas ayudas a la conducción, como las obligatorias desde 2024, que sí deben llevar modelos de mayor volumen comercial que este X6 Pro.

Entre las ayudas a la conducción del X6 Pro figura la de arranque en cuesta o el control de descenso de pendientes, así como el control de velocidad de crucero que funciona entre 30 y 150 km/h o la alerta de fatiga del conductor. Se echan en falta otras ADAS como las que son obligatorias desde 2024 -la caja negra, el detector activo de cambio de carril, el de tráfico cruzado, el control de velocidad adaptativo, etc- lo que desde Livan explican en tanto que este SUV ha sido homologado como serie corta, es decir, para un coche del que se venden menos de 3.000 unidades en Europa. En España está previsto que el máximo a lo largo de este año sean 520 unidades.

Livan cuenta con distribución nacional a través de una red en expansión que, en total, hoy tiene 24 puntos de venta ya activos y diez en estudio. En Andalucía, la marca ha comenzado a establecer puntos de venta y postventa, especialmente en grandes núcleos urbanos como Sevilla, Málaga, Almería o Jaén, en colaboración con grupos de distribución ya asentados; y están en estudio emplazamientos en otras provincias como Granada o Cádiz, bien en concesionarios con exclusivamente esta marca o junto a otras.

La garantía para el Livan X6 Pro, que se produce en la planta de Chengdu (China) junto a los Zeekr X, es por cinco años o 100.000 kilómetros.