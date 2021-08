Siete cosas que debes hacer para cuidar tu coche cuando conduces

Nos sentamos al volante y nos relajamos. Prestamos atención a la carretera, seguimos las indicaciones de la normativa de circulación, pero la letra pequeña de esos consejos que nos ofrecieron en la autoescuela o los más veteranos de la carretera cuando empezábamos a hacer nuestros primeros kilómetros se van desvaneciendo conforme vamos superando fases en la conducción. Adiós al indicativo de la 'L', primera revisión en el concesionario oficial del coche, primeros pinchazos que sufrimos, primer aviso a la grúa...Y poco a poco conducir se convierte en una rutina sin prestar atención a detalles importantes que pueden hacer que tu coche sufra menos daños con el paso de los años. Aquí os dejamos siete aspectos importantes a tener en cuenta.

1. Echar gasolina cuando te quede un cuarto de depósito

Si eres de esos que esperas a que el indicador de gasolina se encienda y te gusta arriesgar al máximo hasta el límite de quedarte tirado en la carretero porque siempre vas pillado de tiempo y no puedes pararte a repostar, que sepas que esos kilómetros de más que estás haciendo pueden terminar afectando a la larga a la bomba de inyección del coche. Es cierto que cuando el depósito tiene menor carga ganamos algunos kilómetros de velocidad pero la vida real no son los circuitos de F-1. Lo correcto es acudir a la gasolinera cuando quede aproximadamente un cuarto de depósito.

2. Punto muerto esperando en semáforos o atascos

Circular con el pie izquierdo sobre el pedal del embrague o mantenerlo presionado cuando nos detenemos en un semáforo o nos vemos atrapados en un atasco podría motivar que se desgaste con mayor rapidez y afectar al engranaje del vehículo con el paso de los años. El embrague bien usado es una pieza realizada para tener la misma duración de vida que el coche, por lo que cuídalo para no verte en más de un apuro.

3. No tocar la palanca de cambios cuando no sea necesario

Los conductores más avezados acostumbran a llevar una mano en el volante y la otra en la parte superior de la palanca de cambios. Muchos ven en la postura de ambos brazos sobre el volante un símbolo de inseguridad en el conductor, que puede conllevar dificultades a la hora de maniobrar, pero esa mano sobre la palanca puede provocar desgastes prematuros de distintos elementos, que termine por afectar a la caja de cambios, con el pertinente desembolso que puede acarrear.

4. Cargar el coche de forma proporcionada

Uno de los aspectos que más pueden afectar estos días al buen cuidado del coche se centra en el maletero. Toca regresar de vacaciones y organizar bien el maletero sin sobrecargarlo resulta indispensable. En ningún caso se puede sobrepasar el peso máximo homologado de carga. Neumáticos, suspensión, sistema de frenado y motor puede verse afectados.

5. Conducir con los neumáticos con la presión adecuada

Otra cosa fundamental es comprobar periódicamente que la presión de los neumáticos es la adecuada. Poner siempre la presión indicada por el fabricante e incrementarla un poco en caso de que existan temperaturas bastante altas. Con el paso de los kilómetros las ruedas se desgastan y si no se cuidan puede afectar al consumo de combustible.

6. Seguir el manual de mantenimiento del coche

Al igual que con la presión de los neumáticos el período de revisión de los coches también viene indicado en el manual de mantenimiento del coche, que es importante seguirlo al dedillo para evitar posibles problemas mecánicos en el futuro. Lo habitual es pasar revisión cada 'X' años en función del kilometraje que va acumulando el coche.

7. La marcha puesta en descensos

Por último, si en lugar de en un atasco lo que estamos realizando es un viaje entre montañas y nos toca un descenso o dentro de la ciudad en una cuesta muy empinada, lo ideal no sería dejar el coche en punto muerto, como muchos piensan. Bastará con levantar el pie del acelerador, dejando la marcha metida, en primera o segunda, para que el coche siga circulando sin afectar. No es recomendable rodar en punto muerto porque se pierde control del vehículo y capacidad de reacción en caso de imprevistos. Gastar gasolina no será un problema porque si se levanta el pie del acelerador y se deja una marcha engranada, el coche no consumirá, pero sí mantendrá el motor en tensión mandándole pequeñas dosis de carburante.