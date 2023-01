Esta es la multa por adelantar de manera incorrecta

Las imprudencias más graves que cometen los conductores se producen a la hora de adelantar. Muchos parecen que están en un circuito de carreras y cambian de carril de forma aleatoria para ir sorteando a otros vehículos sin darse cuenta del riesgo que ello conlleva para todos los actores con los que comparten calzada. Es por ello que la DGT, a través de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, deja bien claro la importancia de circular correctamente y pone en conocimiento la multa por adelantar de manera incorrecta.

Los adelantamientos por la derecha conllevan multas importantes e incluso pérdida de puntos del carnet de conducir

Por un lado la DGT nos recuerda constantemente las claves del carril derecho y por qué debes olvidarte del izquierdo. El carril derecho es nuestro aliado en casi cualquier situación de circulación. No es un carril para dejar paso al resto de conductores. El carril más a la derecha es el indicado según las normas para circular. Es el indicado si tenemos que tomar una salida o girar hacia otra calle. Además, el carril derecho es el idóneo para una circulación fluida, ya que la velocidad sería lo suficientemente elevada como para que ningún conductor tuviese que adelantar. Eso sí, no se debe adelantar por él. Si un conductor tiene que adelantar debe hacerlo utilizando los carriles centrales o izquierdo en vías de alta capacidad. Los adelantamientos por la derecha conllevan multas importantes e incluso pérdida de puntos del carnet de conducir.

Reglamento y excepciones a la norma

En el artículo 16.1 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se especifica que "el conductor de un automóvil, que no sea un vehículo para personas de movilidad reducida, o de un vehículo especial con la masa máxima autorizada que reglamentariamente se determine, debe circular por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia, y debe, además, atenerse a las reglas siguientes: a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales, debe circular por el de su derecha. b) En las calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles, separados por marcas longitudinales discontinuas, debe circular también por el de su derecha, y en ningún caso por el situado más a su izquierda. c) Fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha, debe circular normalmente por el situado más a su derecha, si bien podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga".

Las excepciones, recogidas en el artículo 33 y en el 83 del Reglamento General de Circulación, son cuando el vehículo anterior va a girar a la izquierda, dentro de poblado o en retenciones.

Las multas por circular y adelantar incorrectamente se encuentran marcadas en el artículo 76, considerándose una infracción grave y, por tanto, castigada con sanción de 200 euros. Además, se especifica que se retirarán cuatro puntos cuando se ponga en peligro o entorpezca a quien circula en sentido contrario o se realice la maniobra en lugares o circunstancias de visibilidad reducida. Este es el caso concreto de los adelantamientos por la derecha, o en el caso de adelantar a un ciclista de forma indebida, en cuyo caso la sanción podría subir hasta los 6 puntos en el carné de conducir.