¿Pueden multarme por no llevar gafas de repuesto en el coche si soy miope?

Casi el 80% de la población del país presenta defectos visuales, como desvela el informe 'La Visión en España 2020', siendo los más comunes la presbicia (41,9%), la miopía (39,1%) y el astigmatismo (38,9%). Unos problemas que afectan directamente a las habilidades al volante, pues más del 80% de la información que recibimos del entorno cuando estamos conduciendo nos llega a través de nuestros ojos.

Un estudio elaborado por el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) reveló que en España hay unos 7 millones de conductores que presentan algún problema de visión, algo que afecta al volante y que puede ser muy peligroso. Por eso, si tenemos alguna deficiencia visual y necesitamos gafas para conducir, viene recogido en nuestro carnet. Así que si estamos circulando sin ellas puestas y nos para un agente, va a percatarse de que deberíamos llevarlas y nos multará.

Hasta aquí está todo muy claro, pero hay un asunto relacionado con este tema que confunde más a los conductores, y es el de las gafas de repuesto. ¿Me multarán si no las llevo en el coche? La respuesta es no, desde hace años no es obligatorio llevar un par de gafas de repuesto en el vehículo, aunque sí es recomendable por si le ocurre algún problema a las que estemos usando, como así lo suele aconsejar la Dirección General de Tráfico.

¿Cuánto es la multa por conducir sin gafas?

Si en nuestro permiso de conducir viene reflejado que debemos conducir con gafas pero lo hacemos sin ellas estamos cometiendo una infracción por lo que, si un agente se percata, nos puede multar con 200 euros, ya que se considera una falta grave.

El epígrafe 12 de nuestro carnet de conducir desvela si precisamos de gafas cuando nos pongamos al volante, así que este será el lugar en el que el agente se fijará para cerciorarse de que estamos haciendo lo correcto, si nos para y ve que estamos sin ellas.

En dicho epígrafe, los números 01.01 indican que el conductor debe llevar gafas al volante; los números 01.02. marcan que necesita conducir con lentillas y el 01.06 que puede tanto con gafas como con lentillas.

Si en nuestro permiso se indica un 01 pero estamos conduciendo con lentillas o un 02 pero llevamos gafas, también nos podría sancionar el agente con la misma cantidad mencionada anteriormente.

En el caso de que una persona se opere para arreglar sus problemas de vista, deberá renovar su carné de conducir para que refleje que no necesita gafas al volante. Aunque para ello, tendrá que esperar un mes desde la intervención.