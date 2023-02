Esta es la multa de la DGT por llevar de manera incorrecta a un niño en la bicicleta

La venta de bicis ha crecido un 25% en los últimos años tras la pandemia. Más de 700.000 personas se han incorporado al uso de la bicicleta en toda España y ya son casi ocho millones los ciudadanos que usan la bici en algún momento de la semana.

El plan del Gobierno es impulsar la bicicleta y para ello ha lanzado una Estrategia Estatal de la Bicicleta. Para que dicho plan funcione lo que primero de todo es conseguir que todos hagamos buen uso de ella y que nos aprendamos las normas impuestas por la DGT a la hora de circular por las vías habilitadas a tal efecto.

Que se aprenda a usar en la escuela y que los padres sean responsables a la hora de usarlas con sus hijos. Porque no todo vale, tal y como denuncia en este tuit la cuenta de Twitter de la DGT

A bordo de una #bicicleta solo se permite llevar un pasajero de hasta 7 años de edad, en asiento adicional homologado, siempre que el conductor sea mayor de edad.Llevar incorrectamente a un niño sanción de 100€.👉https://t.co/OavrQlsAwZ#CeroRiesgos pic.twitter.com/vY7WlWv7cR — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) June 6, 2022

La DGT ya lo avisó: llegarán nuevas multas para ciclistas. Y así está siendo. No usar el teléfono móvil ni auriculares, no beber alcohol, usar el casco, ir por el carril bici y no por la acera... Hay algunas normas que están marcadas en los mandamientos del ciclista, pero por desgracia otras de las pautas que deben seguir se desconocen o se consideran de menor importancia.

Normas de circulación que los ciclistas deben conocer y respetar. Como advertir de la frenada, dar prioridad a los peatones, respetas las señales en los semáforos o llevar correctamente a un niño de pasajero. Porque no cumplir acciones como esta última puede acabar poniendo en riesgo la seguridad del menor y costando una multa de 100 euros. ¿Qué es lo que dice la normal al respecto? La DGT lo aclara en una de las ediciones de su revista: "En bicicletas sólo se permite llevar un pasajero de hasta 7 años de edad, en asiento adicional homologado, siempre que el conductor sea mayor de edad. Llevar incorrectamente a un niño supone una multa de 100€".

Esta petición o denuncia de la DGT no ha gustado mucho a algunos usuarios que consideran que la norma está obsoleta, como Javier @Biketivista

Una norma obsoleta y fuera de la realidad.Las bicis ya no son las BH de cuando éramos pequeños.https://t.co/OfF3qCrepx — Javier (@Biketivista) June 6, 2022

Y otros puntualizan que, además, en esos términos está mal expresado o no es real, como @Ciclolutions, que apela al artículo 12 del Reglamento General de Circulación para rebatir el argumento de la DGT