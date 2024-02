600e, el nuevo SUV eléctrico de Fiat, con dos versiones y desde 35.950 euros

Aunque ya está anunciado el lanzamiento comercial de los Fiat 600 microhíbridos, un SUV con plataforma e-CMP, la misma que, por ejemplo, usa el Jeep Avenger; por ahora, la marca sólo ha aportado precios de las versiones eléctricas con la que llegará inicialmente a los concesionarios.

Estos serán de 35.950 euros para el Fiat 600e Red y 40.950 para el La Prima. Se trata de precios de tarifa antes de cualquier oferta, promoción, campaña o subvención.

El primero adopta el color rojo tanto en el exterior, a través de los logotipos; como en el interior, donde el salpicadero o los detalles de los asientos son de este tono. Esta versión, la más accesible, se presenta como apoyo a la ONG RED, una organización fundada en 2006 para luchar contra el SIDA y garantizar que enfermedades prevenibles y tratables lo sean para todos. Con este acabado, hay dos colores más disponibles para personalizarlo: blanco y negro.

La Prima, por su parte, está disponible con cuatro colores: Naranja Sun of Italy, Verde Sea of Italy, Tierra Earth of Italy y Azul Sky of Italy.

El 600e cuenta con llantas de 18", faldones y pasos de rueda en negro mate y, de puertas a dentro, iluminación ambiental. Asimismo, el asiento del conductor tiene regulaciones eléctricas o función de masaje y está tapizado con piel sintética y equipado con calefacción con tres niveles de intensidad.

Las alfombrillas de tipo velour, el abatimiento en partes asimétrica de los respaldos traeros, las tomas USB de tipo A y C, el cargador inalámbrico para el teléfono móvil o el acceso sin llave, también forman parte de su equipamiento, al igual que las ayudas a la conducción que le proporcionan un nivel 2 de conducción asistida: el 600e tiene un control de velocidad de crucero adaptativo, un asistente de velocidad que lee los límites de velocidad o un detector de ángulo muerto.

Igualmente, dispone de sistema de frenado de emergencia con reconocimiento de ciclistas o peatones, un detector de fatiga o sensores de 360º y una cámara trasera de 180º.

En términos de confort y conectividad, incorpora un portón motorizado, elevalunas eléctricos, climatizador, sensores de lluvia y luces, así como un equipo de sonido con seis altavoces que se maneja desde la pantalla central de 10,25" y en la que se cuenta con la función de navegación y admite los protocolos de conexión Apple CarPlay y Android Auto inalámbricamente. La instrumentación, por su parte, emplea otra pantalla, en este caso de 7".

En lo que respecta al sistema de propulsión eléctrico, el motor es el de 156 CV (115 kW) de potencia que estrenara el DS 3 E-Tense. Al 600e le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 9 segundos y ofrece diferente rendimiento según el modo de conducción que se utilice. Estos son tres: eco, normal y sport.

El motor del 600e está alimentado por una batería de iones de litio de 54 kWh que proporciona a este Fiat una autonomía homologada de 400 km y puede cargarse con potencias de 11 o 100 kW, según se utilice corriente alterna o continua.