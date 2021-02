Cómo renovar tu carné de conducir sin ir a la DGT

¿A quién no se le ha pasado alguna vez la fecha de caducidad de su carné de conducir? El ritmo de vida que llevamos, la falta de tiempo y los problemas que conlleva tener que ir a la DGT hace que este olvido sea cada vez más frecuente.

Por ello, para que el proceso de renovación sea más sencillo y se adapte a cada uno, la Dirección General de Tráfico permite llevarlo a cabo tanto de manera presencial como telemática.

Hay que recordar que los permisos de conducir españoles tienen una fecha de validez y, una vez cumplida la fecha, no puedes conducir legalmente con tu permiso. Por eso es importante que antes de que caduque, renueves tu permiso de conducir. Puedes presentar la solicitud tres meses antes a la fecha de la pérdida de vigencia, no teniendo que volver a realizar ningún examen más allá de superar un reconocimiento médico, siempre que no hayas perdido la vigencia de tu permiso por haber perdido todos tus puntos.

Si eres de esos que no tienen tiempo para renovar tu carné por las vías habituales, te explicamos los pasos que hay que dar para hacerlo de manera telemática:

Compra y descarga el justificante de la tasa correspondiente Rellena los datos de la solicitud en el Registro Electrónico: cumplimenta los datos del interesado, selecciona como “Organismo destinatario” a tu Jefatura u Oficina de Tráfico, elige como “Asunto”: Renovación permiso de conducir + <número de DNI del solicitante>; y pulsa “Añadir documento” en la sección de “Documentos anexos” para adjuntar el impreso oficial de solicitud de renovación del permiso relleno, el informe de aptitud psicofísica (expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado) y el número de la tasa correspondiente o el resguardo de haber realizado el pago de la misma Registra la solicitud y conserva el justificante

📣Para renovar el #permiso de conducir no es necesario que acudas a una jefatura de Tráfico.▶️Puedes hacerlo a través de los Centros de Reconocimiento de Conductores donde te hacen el informe médico.+ℹ️https://t.co/FuwGpGsAUk pic.twitter.com/V2dLMGbsyB — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 8, 2021

Para poder finalizar el trámite sí que hay que ir a las oficinas de la DGT. Cuando recibas la solicitud, te citarán en tu Jefatura u Oficina de Tráfico para entregar una fotografía original actual de 32x26 mm, tras lo que te entregarán en mano tu permiso temporal.

El pago de las tasas

Recuerda que para realizar la renovación del permiso o licencia, ya sea presencial o desde casa, deberás abonar una tasa de 24,34 euros. Si por razones médicas la prórroga es por un plazo inferior al establecido, los precios de las tasas serán los siguientes:

Hasta 4 años:La tasa 4.3.4 de 19,47 euros

Hasta 3 años:La tasa 4.3.3 de 16,60 euros

Hasta 2 años:La tasa 4.3.2 de 9,74 euros

Hasta 1 años:La tasa 4.3.1 de 4,87 euros

El trámite es gratuito para mayores de 70 años