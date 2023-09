Un roadster biplaza y de 5,3 m por 29 millones. Así es el Rolls-Royce Droptail

Utilizando un chasis monocasco completamente nuevo construido con acero, aluminio y fibra de carbono, lo que supone que no tiene nada que ver con la plataforma Architecture of Luxury que se emplea para Cullinam, Ghost o Phantom, Rolls-Royce ha desarrollado el nuevo Droptail. Por su condición de roadster biplaza no es, exactamente, un sucesor del Dawn, un descapotable de cuatro asientos -nada de 2+2- que se dejó de producir hace unos meses y que, a diferencia de los anteriores y como el Wraith, su alter ego coupé, recurría a una plataforma de origen BMW.

Del Droptail se harán, inicialmente, cuatro unidades que han sido desarrolladas en un trabajo que ha llevado cinco años por la división Rolls-Royce Coachbuid que es quien se encarga de llevar a término los trabajos más exclusivos conforme a los gustos de sus clientes y, entre otros argumentos, su precio está acorde con esta absoluta personalización de esta serie limitadísima: se estima que cada una costará unos 29 millones de euros.

El Droptail mide 5,3 m de largo y tiene 2 de ancho, de modo que es algo más pequeño que el otro reciente modelo de Rolls, el Spectre exclusivamente eléctrico. En este caso, el motor es un 6,75 litros, un V12 para que la marca augura aún mucho futuro, y que rinde en este caso 593 CV y 841 Nm.

El techo desmontable está construido, como el difusor trasero, en fibra de carbono, lo que facilita que el conductor pueda eliminarlo con facilidad. También tiene una parte de vidrio electrocrómico que se hace transparente u opaca con solo tocar un botón.

El enfoque del interior es minimalista y centrado en el conductor, con una ornamentación en el caso de la unidad nombrada La Rose Noire, que fue la primera en desvelarse, inspirada en la flor del rosal Black Baccara, de ahí el nombre de esta unidad. La carrocería está pintada de color True Love red, aunque el tratamiento de que dispone hace que parezca cambiar según el punto de vista. Para ello, se han aplicado 150 mezclas. A partir de una base le siguieron cinco capas de laca transparente, cada una mezclada con un tono de rojo diferente.

Un recurso curioso es el de algunas piezas que no están pintadas como tal, sino que se introduce un electrolito de cromo específico en el proceso de cromado, de forma que se crea una capa de una micra en cada sustrato de acero inoxidable.

Para la conformación del salpicadero también se ha elegido una fórmula llamativa, pues se emplean 1.603 piezas de triángulos de madera de arce: 1.070 son simétricas y 533 asimétricas. Algunas de ellas están pintadas para representar los pétalos de la rosa y, como todas, están trabajadas -cortadas, lijadas, colocadas...- de principio a fin manualmente. El proceso total llevó nueve meses en manos de un único artesano en sesiones que fueron de una a cinco horas diarias.

Como ocurre también con otras marcas, en el caso de Rolls-Royce ha creado un reloj único ligado a este modelo. Para ello ha trabajado con Audemar Piguet sobre un encargo especial del cliente. Así, se ha desarrollado un cronógrafo Royal Oak Concept de 43 mm de diámetro con un calibre 4407 que puede tanto llevarse en la muñeca como insertarse en el salpicadero del coche.

Otra excentricidad más ligada a este Droptail es que los propietarios encargaron una cosecha exclusiva de Champagne de Lossy de cara a que las botellas se sitúen en la nevera exclusivamente creada para ellas y que también incluye copas de champán de cristal soplado.

Amethyst, la segunda unidad de las cuatro realizadas

La segunda unidad en desvelarse por parte de Rolls-Royce fue la Amethiyst. En este caso, la inspiración fue la amatista, un mineral utilizado para joyería, que es el negocio original del comprador anónimo de este Droptail. Concordando con su nombre, el color de la carrocería está pintado, por un lado, en el tono Amatista, mientras que el segundo es un violeta más claro inspirado en la flor del amaranto.

En esta unidad del Droptail la cubierta trasera es de madera, de modo que es la superficie de este material jamás producida por Rolls-Royce. Se trata de una madera de poro abierto que puede soportar temperaturas de -30º C a 80º C y resistente al agua o al sol. Esta madera utilizada en el Droptail Amethiyst combina con el color del cuero del interior, para lo que fue necesario revisar más de 100 troncos hasta dar con el tono adecuado.

Por otro lado, la parrilla está cepillada y parcialmente pulida a mano y la fibra de carbono terminada con una capa teñida en violeta, como también ocurre con el techo de vidrio, de modo que cuando se opaca vira hacia el púrpura.

Como en La Roise Noire, también este Rolls se entrega a su cliente con un reloj a juego, en este caso un Vacheron Constantin. La pieza es denominada Les Cabinotiers Armillary Tourbillon.