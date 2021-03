Así es el salto tecnológico con el que Mercedes impulsa su nueva Clase C

Como en anteriores generaciones, el Clase C, un modelo del que se han vendido hasta hoy 10,5 millones de unidades, vuelve a la carga con dos carrocerías: la berlina de cuatro puertas y el familiar de cinco, lo hace con la serie W206. En ambos casos tienen unas dimensiones de carrocería semejantes ya que miden lo mismo de largo, ancho o alto: 4,76, 1,82 y 1,44 m, respectivamente.

Entre las aportaciones de esta nueva generación está la incorporación elementos de diseño de la nueva Clase S, con un tablero de instrumentos con una pantalla independiente que está disponible en dos versiones, 10,25 y 12,3”. El aspecto de las pantallas se puede definir en tres estilos -Clásico, Deportivo y Discreto- y está disponible en tres modos: navegación, asistencia y servicio.

Con pantallas más grandes y MBUX de segunda generación

En cuanto a la pantalla central apaisada está ligeramente inclinada hacia el conductor. Es táctil y, aunque es de serie de 9,5”, en opción puede ser de 11,9”. Como el Clase S, este Mercedes Clase C está equipado con la segunda generación del sistema multimedia MBUX, aún más digital e inteligente que el anterior. Puede responder a la voz, tras un “Hey Mercedes” y algunas aplicaciones pueden activarse incluso sin ese paso. También es capaz de reconocer a los ocupantes por sus voces.

Con la función MBUX Smart Home el Clase C se transforma en un centro de control móvil para el hogar, de modo que se pueden regular desde el coche temperatura, persianas, lámparas, enchufes o electrodomésticos, por ejemplo. También es posible desarrollar conversaciones con el domicilio, para lo que Mercedes ya ha suscrito contratos con Bosch o Samsung, a los que seguirán más proveedores.

El MBUX también permite disfrutar del servicio Música en línea y definido específicamente para cada usuario del coche -los puede reconocer por su huella dactilar-. También el video aumentado está disponible en opción, de modo que una cámara frontal registra lo que ocurre y, sobre la imagen, vuelca las indicaciones de navegación.

Las actualizaciones Over the air (OTA) permitirán una renovación permanente del software que se realizará en un segundo plano, de modo que el Clase C siempre tenga lo último. Esto puede, por ejemplo, actualizar y mejorar las funciones de la Mercedes me Store.

Siete motores, todos de cuatro cilindros

La gama la compondrán las versiones C 180, C 200 y C 300 de gasolina, con respectivamente, 170, 204 y 258 CV, siendo los dos primeros de 1,5 litros y el segundo de 2 litros; mientras que los Diesel serán los C 220d y C 300d, con 200 y 265 CV, ambos con un bloque de 2 litros.

En todos los casos se trata de motores de cuatro cilindros en línea, con inyección directa, sobrealimentados por turbo y que cuentan con una microhibridación de 48 voltios que, por ejemplo, permite a estos Clase C moverse “a vela” con el motor apagado. También en todos los casos el cambio es automático de 9 velocidades, sin opción a uno manual, y que está adaptada al ISG, el generador-motor de arranque de segunda generación vinculado a esa arquitectura de 48 voltios y que puede aportar hasta 20 CV o 200 Nm.

En cuanto a la tracción es en los C 180 y C 300d exclusivamente a las ruedas traseras y, en el resto, se puede elegir entre ésta o la tracción total 4Matic.

Además de estas versiones con las que se lanza el Clase C habrá posteriormente un híbrido enchufable de gasolina, el C 300e, con unos 100 km de autonomía eléctrica gracias a una batería de 25,4 kWh, con la capacidad que tienen algunos pequeños ciudadanos exclusivamente eléctricos, y que se podrá recargar -y esto no es frecuente- con corriente continua y potencias de hasta 55 kW. Con alterna podrá cargarse con 11 kW.

El motor eléctrico tendrá 129 CV y 440 Nm y se asociará al 2 litros de combustión de 204 CV. De momento, se desconoce la potencia total de este híbrido enchufable -se estiman 313 CV-. La situación de la batería interfiere en menor medida en el maletero, que tendrá 360 litros en la berlina y hasta 1.375 en el familiar, cuando se abaten los asientos traseros. Este sistema de propulsión será compatible con la suspensión neumática que tiene de serie este híbrido.

Un chasis de nuevo cuño y dirección total

Es nueva la arquitectura de la suspensión, con paralelogramos deformables -como también tenía antes- y la posibilidad de elegir para ella amortiguadores regulables en el caso del tren de rodaje deportivo.

Al chasis se le incorpora la dirección en las ruedas traseras, de modo que se agiliza a este modelo en las maniobras -necesita 43 cm menos para girar completamente- y se estabiliza yendo rápido -por encima de 60 km/h, giran en el mismo sentido que las delanteras, hasta 2,5”- con una dirección de 2,1 vueltas entre topes, 2,3 en los 4Matic.

En cuanto a las ayudas a la conducción, se suman funciones adicionales o mejoradas Así, por ejemplo, el control de velocidad de crucero inteligente Distronic puede mantener la distancia de seguridad con los vehículos precedentes y actuar si los encuentra parados a velocidades de hasta 100 km/h: antes sólo podía hacerlo hasta 60 km/h. Por otro lado, el Active Steering Asssit hace que el coche pueda permanecer en el carril yendo hasta a 210 km/h y con las imágenes de las cámaras que dan una visión de 360º puede trabajar mejor en carreteras con un marcado deficiente o centrarse en los de las autopistas. Además, el reconocimiento de señales reconoce las limitaciones en los pórticos o de obra.

Entre los dispositivos de seguridad en caso de accidente, los coches europeos tendrán un airbag central que se despliega entre los dos o ocupantes de las plazas delanteras y los laterales pueden inflarse más rápidamente, antes de que se llegue a producir la colisión, para reducir el riesgo al máximo de impacto con la carrocería: esto se realiza gracias a que el Clase C crea una especie de zona de deformación virtual.

Otra novedad de estos Mercedes son los faros LED de alto rendimiento, con los Digital Light ya utilizados en la Clase S como opción aquí. Esta tecnología permite, por ejemplo, proyectar líneas de guía o símbolos de advertencia sobre la carretera. En cada faro hay tres LED y la luz es refractada y dirigida por 1,3 millones de microespejos, con lo que la resolución que permiten en es de más de 1,3 millones de píxeles por faro, según Mercedes.