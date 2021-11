Cada cuánto tiempo hay que cambiar la batería del coche

Existen muchas partes importantes del coche. El motor, la dirección, las ruedas, las luces...Partes sin las que sería imposible realizar una conducción segura. También la batería, que se encarga de abastecer de energía al motor de arranque para realizar el arranque del motor de combustión.

La iluminación, el limpiaparabrisas, el cierre centralizado o el GPS son algunos de los dispositivos que dependen de la batería, por lo que resulta necesario revisar su estado cada cierto tiempo, sobre todo cuando el vehículo ya tiene dos años, y reemplazarla cuando pasen algunos años ¿Cada cuánto tiempo hay que reemplazar la batería del coche?

La batería juega un papel esencial en el funcionamiento de un vehículo y como tal tenemos que cuidarla y velar por su rendimiento. Normalmente la batería de un vehículo dura entre tres y cinco años. Intentar alargar más su vida podría hacer que falle sin previo aviso. El tipo de recorrido al que esté habituado el coche, el uso que se le dé al vehículo, el clima y el mantenimiento que se le haya dado a la batería son aspectos que incidirán directamente en la vida útil de la batería.

Mover el coche aunque no tengas que usarlo, intentar no realizar trayectos demasiado cortos, elegir bien la zona en la que se aparca el coche o no conectar instalaciones eléctricas con el motor parado son algunas de las medidas de prevención que podemos adoptar para cuidar nuestra batería evitar su deterioro prematuro.

Consejos para cuidar tu batería ante la llegada del frío

Ahora que parece que por fin van a descender las temperaturas hay que recordar que la batería es uno de los elementos más propensos a sufrir con los cambios de estaciones y es imprescindible revisarla antes y después del invierno.

El frío complica la supervivencia de una batería en malas condiciones y más después de un verano largo y caluroso, por eso, es imprescindible acudir a una revisión durante estas fechas y cambiar la batería ya instalada por una nueva.

Si tu vehículo ya tiene 2 años, revisa el estado de la batería cada seis meses. Además, dependiendo del vehículo puede tener más o menos componentes eléctricos que consuman de la batería estando en reposo, por eso es conveniente revisarla después de un tiempo sin utilizar el coche y observar el consumo de la misma para evitar sorpresas.

La vida útil de una batería puede variar en función de varios factores, desde la marca de batería, como el uso que se le dé al propio vehículo. No conseguir arrancar el motor o tardar demasiado en hacerlo, escuchar chasquidos al arrancar el vehículo, no conseguir recargar la batería tras circular con el coche o baterías deformadas que presenten corrosión son algunos de los síntomas que indican que es necesario sustituir la batería.

Además, si la batería tiene más de cuatro años, también será recomendable cambiarla, independientemente de que funcione con total normalidad, ya que aumentará las posibilidades de que deje de funcionar de un momento a otro.