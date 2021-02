Uso de la mascarilla en el coche: situaciones en las que pueden multarte

La DGT refuerza las multas por no llevar mascarillas dentro del vehículo. De hecho, para quien no cumpliera con la ley tanto policías como guardias civiles podrían sancionarlos.

La normativa es clara: es obligatorio el uso de mascarilla en espacios privados siempre que nos encontremos en el mismo espacio que personas no convivientes. La única excepción a la ley es que se no se esté realizando la ingesta de alimentos o bebidas. Esto es extrapolable al habitáculo de los coches siempre que conductores o acompañantes no sean personas del mismo núcleo familiar.

Multas desde los 80 a los 100 euros

La mascarilla sigue siendo un elemento vital para evitar los contagios por coronavirus, y se ha convertido en el principal medio para frenar su expansión. La DGT endurece sus sanciones para garantizar la seguridad tanto de conductores como de acompañantes.

Atendiendo al Real Decreto 21/2020 de Nueva Normalidad, "será obligatorio el uso de la mascarilla en transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio".

Este decreto también incluye a los vehículos de VTC donde será obligatorio llevarla en todo momento. La norma tan solo excluye de la obligatoriedad de portar mascarilla a las personas que no puedan llevarla por motivos médicos, como dificultades respiratorias u otras razones fundamentadas como discapacidad o dependencia. Los menores de 6 años también se encuentran excluidos de la obligación e infringir la norma conlleva multas de 100 euros.

Además, dado que por el momento las reuniones tan solo pueden ser de un máximo de 4 personas, deberemos estar atentos a no sobrepasar esta capacidad ni siquiera en nuestros viajes de coche.

La DGT también ha dejado claro que si se viaja solo, o con personas del mismo núcleo conviviente, deberemos prestar especial atención a donde dejamos la mascarilla al entrar el vehículo, ya que colgarla del retrovisor impediría la visibilidad, lo cual está penado con multas de 80 euros. Otro caso es el de los motoristas, los cuales si viajan solos no tienen obligación de llevarla, aunque si es recomendable.

En 2019 el coste de las sanciones a conductores hizo que la DGT recaudara 374.301.167 de euros, una cifra que según informa la asociación Automovilistas Europeos Asociados, AEA, vendría a significar 500 sanciones cada hora. Asimismo la propia Dirección General de Tráfico aconseja revisar las restricciones establecidas por cada comunidad autónoma, dado que en algunos territorios la norma de más de cuatro personas en reunión ni siquiera se aplica.