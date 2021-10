Biden advierte de que EEUU entrará en suspensión de pagos si los republicanos no cooperan

Joe Biden acusó ayer a la oposición republicana de actuar de forma "irresponsable" y "peligrosa" al negarse a elevar el techo de la deuda, y reconoció que, sin su cooperación, no podrá evitar que el país incurra en suspensión de pagos este mes. Preguntado durante un acto en la Casa Blanca si puede garantizar que EEUU no alcanzará este mes su techo de deuda, Biden respondió: "No, no puedo. Eso depende de Mitch McConnell (el líder republicano en el Senado)".

El presidente añadió que no quiere "creer que ese será el resultado, porque las consecuencias serían demasiado graves", pero que no puede garantizarlo porque necesita la ayuda de los conservadores para evitar la crisis. "Incumplir nuestras obligaciones de deuda sería una herida autoinfligida que arrastraría a nuestra economía hacia un precipicio", advirtió Biden.

El Departamento del Tesoro de EEUU ha advertido de que, si no se suspende o eleva el techo de endeudamiento antes del 18 de octubre, el país podría incurrir en una suspensión de pagos de su deuda soberana sin precedentes, con graves consecuencias para la economía.

Sin embargo, los líderes del Partido Republicano, tradicionalmente favorable a la disciplina fiscal, se oponen a suspender el techo de deuda; y los demócratas necesitan al menos diez votos de esa formación en el Senado para poder aprobar la medida.

"Están amenazando (los republicanos) con usar su poder para evitar que nosotros hagamos nuestro trabajo, que es salvar la economía de un acontecimiento catastrófico. Creo que eso es francamente hipócrita, peligroso y lamentable", sentenció Biden. "Tienen que dejar de jugar a la ruleta rusa con la economía estadounidense", agregó.

El presidente alertó de que una suspensión de pagos "amenazaría el estatus del dólar como la divisa de reserva de la que depende el mundo".