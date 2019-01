Maduro prohíbe a Guaidó salir del país y congela sus cuentas

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, presentó este martes una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país al diputado Juan Guaidó, que anunció hace una semana que asumía el cargo de presidente interino.

Saab explicó en rueda de prensa que desde el 23 de enero, cuando el líder opositor que preside la Asamblea Nacional, se declaró mandatario interino, "se han suscitado hechos violentos, pronunciamientos de Gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la república, lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional".

Por ello, decidió abrir una investigación preliminar contra Guaidó y, para asegurarla, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que apruebe tres medidas cautelares: prohibición de salida del país, bloqueo de activos y enajenación de bienes.

"El Ministerio Público seguirá recabando los elementos de convicción que permitan detener estos actos que han dañado la paz de la República, nuestra economía y el patrimonio nacional", arengó el fiscal, que se refiere al juramento del líder opositor como presidente encargado del país, las sanciones de Estados Unidos y las protestas antigubernamentales, cuya represión salvaje ya ha costado más de 40 vidas, según Naciones Unidas, y que ha disparado la cifra de presos políticos hasta casi mil.

Las medidas cautelares no incluyen su detención, algo con lo que el propio Guaidó ha especulado en los últimos días. El también opositor Leopoldo López fue arrestado y condenado a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia durante las revueltas contra el Gobierno que encabezó en 2014.

Guaidó no subestima las amenazas

No tardó mucho en contestar el presidente interino a este anuncio. Guaidó dijo este martes que no subestima las "amenazas" y "persecución" de la Fiscalía. "No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte y muy responsablemente les digo que no hay nada nuevo bajo el sol, lamentablemente, un régimen que no les da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión", afirmó Guaidó al ser consultado sobre la petición de Saab.

Desde la sede del Parlamento venezolano, donde este martes se celebró la sesión ordinaria de la Cámara, el líder opositor indicó que seguirá avanzando para atender la "emergencia humanitaria" del país y que ahora se encuentra preocupado por la crisis que hay en Venezuela.

Guaidó aprovechó las amenazas revolucionarias para aleccionar a los controvertidos jueces del Supremo, una de las principales herramientas de un "régimen que está en su etapa final".

"¡Esto es indetenible y ustedes no tienen que sacrificarse con el usurpador y su banda! Piensen en ustedes, su carrera, en el futuro de sus hijos y nietos que también son los nuestros. La historia se lo reconocerá", destacó Guaidó, sabedor de que ya se ha producido la primera deserción entre los jueces del chavismo. Es Ediluh Guédez, titular del Tribunal Primero de Control en Yaracuy, quien se negó a dictar el encarcelamiento de 11 adolescentes por protestar el 23 de enero. La juez denunció públicamente las amenazas de muerte contra ella.

"Si hay alguien responsable de que algo les pase a los dirigentes de la oposición es el mismo imperialismo, que tiene sus planes", se justificó Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente y mano derecha de Maduro.