Rusia avisa de ataques sobre Kiev y pide a los ciudadanos que abandonen sus hogares

Rusia advirtió este martes a los ciudadanos de Kiev de nuevos bombardeos sobre la ciudad y pidió que abandonen sus hogares, según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso.Inmediatamente después Rusia bombardeó la torre de televisión en Kiev, indicó el Ministerio de Defensa. "Advertimos a los ciudadanos ucranianos, utilizados por los nacionalistas ucranianos para llevar a cabo provocaciones contra Rusia, así como a los residentes de Kiev que viven cerca de los nudos de retransmisión, para que abandonen sus hogares", dijo el Ministerio de Defensa ruso.Desde Kiev, el asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, Antón Gerashchenko, informó de que las fuerzas rusas atacaron la torre de televisión de Kiev.

Russians are destroying the Kyiv TV Tower.They are trying to cut us off from communications. pic.twitter.com/ppi264K5Jf