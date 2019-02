Trump veta el regreso a EEUU de una yihadista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó impedir el regreso al país de una mujer de Alabama que se unió al grupo yihadista Daesh, y ahora está arrepentida, con el argumento de que no es estadounidense.

La negativa de Trump de admitir a Hoda Muthana, de 24 años, ocurre justo cuando el mandatario presiona a los países europeos a repatriar a sus propios combatientes del IS, y es probable que sea llevada a tribunales, ya que es muy difícil perder la ciudadanía estadounidense.

Trump dijo en Twitter que instruyó al secretario de Estado, Mike Pompeo, a "no permitir el regreso de Hoda Muthana al país", rompiendo el protocolo de Estados Unidos de no comentar sobre temas migratorios particulares.

"La señora Hoda Muthana no es ciudadana de Estados Unidos y no será admitida en Estados Unidos", había dicho antes Pompeo en un breve comunicado. "Ella no tiene ningún fundamento legal, ningún pasaporte válido de Estados Unidos, ni derecho a un pasaporte ni visa para viajar a Estados Unidos".

Estados Unidos generalmente otorga la ciudadanía a todos los nacidos en su territorio y se cree que Muthana, criada en Alabama, viajó a Siria con un pasaporte estadounidense.