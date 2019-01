Amenaza fantasma de EEUU

El secretario interino de Defensa de EEUU, Patrick Shanahan, no ha confirmado ni desmentido este martes un eventual envío de soldados estadounidenses a Colombia, tras el revuelo ocasionado por una nota en la libreta del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, que decía "5.000 tropas a Colombia".

"No he discutido eso con el secretario Bolton", respondió Shanahan a los periodistas. Según la publicación The Hill, el jefe del Pentágono tampoco respondió si ha debatido esa opción con alguien más en el Gobierno del presidente Donald Trump.

En una ampliación de fotografías tomadas por diversos medios de comunicación durante la rueda de prensa del lunes en la que la Casa Blanca anunció sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), se aprecian dos inscripciones en el cuaderno de Bolton: "Afganistán, bienvenidas las negociaciones" de paz con los talibanes y "5.000 tropas a Colombia", país fronterizo con Venezuela.

El encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, alimentó ayer la amenaza fantasma de una invasión de EEUU afirmando que "todas las opciones están sobre la mesa" y, en particular, para hacer frente a los "problemas en la frontera" de Colombia.

Colombia es uno de los principales aliados de EEUU en América Latina y su Gobierno, como el de Trump, ha reconocido como mandatario legítimo de Venezuela al autoproclamado presidente, Juan Guaidó.

Preguntada por Efe, la Casa Blanca no dio explicaciones el lunes sobre la cuestión.

Maduro descalifica a Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha calificado este martes de "infantil" la política exterior de Estados Unidos al comentar la filtración de la foto de la nota en la libreta de Bolton.

"Ayer salió el señor John Bolton (...) salió con una carpeta, una guerra psicológica infantil, de niños, con una carpeta diciendo vamos a mandar 5.000 tropas a Colombia, esa es la forma infantil de dirigir una política exterior desde la Casa Blanca", dijo Maduro, que acompañó este martes unos ejercicios militares en el céntrico estado Aragua.

Reiteró que contra su Gobierno supuestamente "se ha activado" un golpe de Estado "ordenado y preparado desde Washington" y señaló que sobre esto "no puede haber duda".

"Un golpe de Estado fantasmagórico", dijo, que solo busca "dividir la Fuerza Armada" para que el país sea "ocupado por las fuerzas imperialistas".

El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró este martes por su parte que EEUU no le ha planteado a su Gobierno el envío de soldados. "No voy a hacer futurología, desconocemos la razón y el alcance de esa mención a Colombia, no sabemos absolutamente nada más", resaltó Trujillo.

Aseguró que el diálogo entre ambos países es constante y permanente, por lo que Colombia hará "tareas de reflexión con ese gran amigo que es Estados Unidos" y continuarán conversando sobre los temas de interés bilateral, hemisférico y global.

"Yo no me voy a anticipar a nada, aún más en una materia tan sensible, y simplemente reitero que no se tiene conocimiento acerca de la razón y el alcance de esa mención en un cuaderno de notas del señor John Bolton durante el desarrollo de una rueda de prensa", insistió el jefe de la diplomacia colombiana.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, donde se ha denunciado la presencia de bandas criminales herederas de los grupos paramilitares colombianos y de guerrillas, así como de delincuentes comunes y narcotraficantes.

Naciones Unidas cifró este martes en más de 40 los fallecidos y en 850 los detenidos en torno a las protestas ocurridas la semana pasada en rechazo al Gobierno de Maduro y de apoyo al autoproclamado presidente Guaidó. Entre los fallecidos, al menos 26 murieron por disparos de las fuerzas de seguridad o grupos armados de apoyo al régimen bolivariano, destacó en rueda de prensa el portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Rupert Colville.

"Cinco de ellos fallecieron presuntamente en registros ilegales de las fuerzas de seguridad en barriadas humildes", destacó la fuente oficial.