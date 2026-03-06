El cardenal de Rabat condena la guerra en Oriente Medio y denuncia la "instrumentalización" de la religión

Un comunicado incontestable en contra del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los líderes cristianos de Maruecos, con el andaluz Cristóbal López (Vélez-Rubio, 1952) al frente, cardenal arzobispo de Rabat, han querido fijar nítidamente su posición ante la "situación de violencia y guerras que la humanidad está viviendo, particularmente en los últimos días en Oriente Medio". Los cristianos de las diócesis de Rabat, de Tánger y de la Prefectura Apostólica del Ayún justifican sel comunicado: "No podemos quedar en silencio y nos sentimos en la obligación de manifestar cuanto que rechazamos con toda la fuerza del Evangelio el uso de la violencia y de la guerra como método de solución de los conflictos entre pueblos o naciones. Mostramos nuestro total desacuerdo con el concepto de guerra “preventiva”, por su inmoralidad e injusticia. Lamentamos la utilización de la razón de la fuerza en lugar de usar la fuerza de la razón".

Seguidamente se refieren a las principales víctimas de los ataques que no cesan con alusión directa al uso de las creencias para motivar el uso de las armas: "Expresamos nuestra viva solidaridad con las víctimas de las guerras. Los dirigentes que deciden empezar una guerra no tienen jamás en cuenta el bien de su pueblo ni el de los pueblos contra los cuales la guerra es declarada. Las consecuencias no son daños colaterales, sino personas que mueren o son heridas y mutiladas, niños o adultos sin distinción; familias que pierden su casa y sus bienes y millones de ciudadanos obligados a huir lejos de su hogar. Y, por encima de todo lo anterior, condenamos la instrumentalización de la religión como motivación de la guerra y la utilización sacrílega y blasfema del nombre de Dios para justificarla. Ningún creyente en el Dios único y misericordioso puede aceptar la guerra con todos sus efectos y consecuencias".

Hacen un llamamiento a todos los cristianos, "pero también al conjunto de los creyentes y personas de buena voluntadad", para que defiendan siempre el Derecho Internacional y exigir su respeto a los gobernantes. "Hay que activar enérgicamente la diplomacia y el multilateralismo, así como las instituciones creadas para preservar y construir la paz, utilizar el diálogo como método, camino e instrumento de paz y no caer en la indiferencia ante esta situación y a no relegarla al olvido". Y, por último, el comunicado aboga por "sostener con perseverancia la oración por la paz y constituirnos personalmente en artesanos de la paz en nuestros ambientes. Esto está en línea con la intención de oración que el Papa León XIV propone para este mes de marzo: “Desarmemos los corazones del odio, del rencor y de la indiferencia, para construir la paz. Dios nos ha creado para la comunión, no para la guerra; para la fraternidad, no para la destrucción”.

Proponen que cada comunidad acabe la celebración de la Eucaristía de este domingo, 8 de marzo, jornada internacional de los derechos de la mujer, saliendo cantando a un lugar adecuado para formar allí "un círculo de la paz, tomándonos de las manos; después de un minuto de silencio orante, la comunidad rezará el Padrenuestro y se retirará en la esperanza de que Jesucrito, el Príncipe de la Paz, concederá este preciado don a nuestra familia, la humanidad".