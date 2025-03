¿Qué debe llevar el kit de supervivencia que recomienda tener la UE en casa?

La Unión Europea insta a los ciudadanos a estar preparados ante posibles amenazas. Para ello, Bruselas presentará este miércoles 27 de marzo una estrategia orientada a la población civil. Su finalidad no es generar alarma, pero sí informar a las personas sobre las herramientas necesarias para afrontar, desde sus hogares, las primeras 72 horas de una hipotética emergencia a gran escala. Esta medida llega en un momento de tensión geopolítica. Sin embargo, no gira en torno a un suceso concreto y se centra en prevenir también en caso de desastres climáticos, ciberataques, actos terroristas o pandemias como la Covid-19, que puso sobre la mesa una realidad inevitable: faltaba preparación.

El objetivo es que la población tenga la capacidad de actuar con rapidez y subsistir durante tres días sin ayuda del exterior. Este período es clave porque es el tiempo que tardan los servicios de emergencias en controlar la situación y ayudar a los grupos más vulnerables. Por ese motivo, es importante no salir de casa y contar con las reservas necesarias de agua y comida, así como materiales para preservar el calor, medicamentos o baterías.

Kit de supervivencia de la UE

Tal y como indica un informe de la Comisión Europea, elaborado por el ex presidente finlandés Sauli Niinisto y titulado Safer Together: Strengthening Europe's Civilian and Military Preparedness and Readiness, "reforzar la preparación de Europa es urgente". En este momento, los países miembros "se enfrentan a una nueva realidad, marcada por un mayor riesgo y una profunda incertidumbre". Este es, precisamente, el escenario que se baraja y por el que se aconseja tomar las medidas adecuadas.

Además, el texto ya proponía el pasado mes de octubre una estrategia integral por parte de la Unión Europea sobre almacenamiento para garantizar reservas críticas y privadas esenciales para todas las circunstancias. Por lo tanto, a la espera de que se dé a conocer el documento oficial, al que ha tenido acceso el diario El País, se puede hablar de la preparación de un botiquín o kit de supervivencia especializado, con el fin de cubrir las necesidades básicas.

Lo primero que se debe incluir es agua potable, la suficiente para cada miembro de la unidad familiar durante el período pautado; contando, además, con el agua que necesitarían también los animales de compañía en estos casos. Asimismo, es necesario disponer de alimentos no perecederos y objetos que pueden resultar claves, como baterías eléctricas o linternas, en caso de que se produzca un apagón.

Programa ReArm

Esta medida forma parte de la llamada Estrategia de Preparación de la Unión Europea que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, presentará próximamente. El documento incluye un total de 30 acciones enfocadas a reforzar la resiliencia civil, así como a involucrar a la población en la preparación necesaria ante posibles crisis. Algo que llega en un momento de amplia incertidumbre geopolítica a causa de la amenaza rusa. Fomentar la capacidad de resistencia se convierte entonces en un objetivo principal dentro de la Unión Europea. Se pretende así actuar conjuntamente con un "espíritu de solidaridad", tal y como establecen los tratados.

Todo esto se incluye en el Programa ReArm, que pretende reforzar las capacidades defensivas europeas e instar a una nueva "cultura de la preparación". Especialmente, a través de la conciencia cívica, con el fin último de afrontar cualquier circunstancia que se pueda presentar. En total, este plan pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros destinados a defensa.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha considerado "lógico" que la Comisión Europea "dé recomendaciones para la prevención" en caso de crisis, pero ha enviado un mensaje de "tranquilidad". Como decíamos en un principio, el objetivo no es sembrar el pánico, sino instruir en las medidas a tener en cuenta si se presenta la situación. Saber cómo reaccionar y actuar es fundamental.