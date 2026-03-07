Guerra en Oriente Medio: ataques a Teherán, misiles sobre Tel Aviv y la tensión se extiende por el Golfo en el octavo día del conflicto

Imagen de la quema de banderas de EEUU e Israel en Yemen

La guerra abierta entre Irán por un lado y Estados Unidos e Israel por otro ha entrado en su octavo día con una escalada militar que ya afecta a gran parte de Oriente Medio. Bombardeos masivos sobre Teherán, ataques iraníes contra Tel Aviv, sirenas en países del Golfo y ataques contra infraestructuras estratégicas marcan una jornada en la que la confrontación se extiende más allá de las fronteras de los países directamente implicados.

En paralelo, el conflicto empieza a tener repercusiones globales, con la preocupación por el suministro energético mundial y el aumento de los precios del petróleo.

Bombardeos masivos sobre Teherán

Durante la madrugada del sábado, Israel lanzó una nueva oleada de ataques a gran escala contra la capital iraní, en el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos.

Según fuentes militares israelíes, unos 50 aviones de combate participaron en la operación, dirigida contra lo que las Fuerzas de Defensa de Israel describieron como infraestructura del régimen iraní. Entre los objetivos alcanzados estaría el búnker militar subterráneo vinculado al fallecido líder iraní Alí Jameneí, que habría sido destruido en los bombardeos.

Las autoridades iraníes ya habían confirmado previamente la muerte de Jameneí el pasado 28, junto a parte de la cúpula militar del país, en uno de los ataques más devastadores desde el inicio de la guerra.

Según datos proporcionados por Teherán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto y miles más han resultado heridos como consecuencia de los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre el país.

Incendio en el aeropuerto de Mehrabad

Uno de los episodios más llamativos de la madrugada fue el incendio registrado en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, situado en la capital iraní.

El aeródromo, utilizado principalmente para vuelos nacionales y diplomáticos, apareció envuelto en llamas en varios puntos, mientras espesas columnas de humo se elevaban sobre las instalaciones, según imágenes difundidas por la televisión iraní.

El aeropuerto había sido ya objetivo de bombardeos en días anteriores, dentro de una estrategia destinada a debilitar los sistemas de defensa y detección del país.

Otros aeropuertos iraníes también han sido atacados recientemente, entre ellos:

el aeropuerto de Bushehr

el aeropuerto de Payam, en Karaj.

Irán responde con ataques contra Israel

Mientras Teherán sufría nuevos bombardeos, Irán lanzó otra oleada de misiles contra Israel, dirigida principalmente contra Tel Aviv.

Según la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, tres misiles alcanzaron sus objetivos en lo que describieron como un ataque contra el corazón de los territorios ocupados.

Por su parte, el ejército israelí confirmó la detección de proyectiles lanzados desde Irán y aseguró que sus sistemas defensivos estaban interceptando las amenazas.

Los ataques iraníes contra Israel han provocado hasta ahora al menos diez muertos, según los datos disponibles.

La guerra se extiende a los países del Golfo

El conflicto ya no se limita únicamente a Irán e Israel. Varios países del Golfo están experimentando incidentes relacionados con los ataques y las operaciones militares.

Arabia Saudí intercepta misiles y drones

El Ministerio de Defensa saudí informó de que sus sistemas de defensa interceptaron un misil balístico dirigido contra la base aérea Príncipe Sultán.

En otro incidente, cuatro drones fueron derribados cuando se dirigían al campo petrolífero de Shaybah, una instalación energética clave situada cerca de la frontera con Emiratos Árabes Unidos.

Sirenas y alerta en Baréin

El pequeño reino de Baréin también vivió momentos de tensión durante la madrugada.

El Ministerio del Interior activó las sirenas de alerta aérea y pidió a la población mantener la calma y dirigirse a refugios o lugares seguros, aunque no ofreció detalles sobre la amenaza concreta.

Irán dice atacar solo bases estadounidenses

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró que los ataques de su país en territorio de estados árabes no están dirigidos contra esas naciones, sino contra instalaciones militares de Estados Unidos.

Según el jefe de la diplomacia iraní:

Washington lanza sus ataques contra Irán desde bases situadas en países aliados del Golfo

por ello, Teherán considera inevitable responder contra esos objetivos militares.

Entre los países que albergan bases estadounidenses y que han sufrido incidentes recientes figuran:

Arabia Saudí

Catar

Kuwait.

Choques en el Líbano y heridos entre los cascos azules

La escalada también afecta al frente libanés. Durante los enfrentamientos entre Israel y el grupo chií Hizbulá, tres soldados ghaneses de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) resultaron heridos.

Se trata del primer incidente que afecta directamente a cascos azules desde el inicio de este nuevo episodio de violencia en la región.

La guerra golpea al mercado mundial del petróleo

La dimensión económica del conflicto también empieza a preocupar a la comunidad internacional.

Estados Unidos confirmó que ha atacado más de 3.000 objetivos en Irán y ha destruido o dañado más de 43 embarcaciones en la primera semana de bombardeos.

Al mismo tiempo, Washington estudia medidas para contener la subida del precio del petróleo, disparado por el riesgo que pesa sobre el estrecho de Ormuz.

Por este paso marítimo estratégico circula cerca del 20 % del petróleo mundial, además de importantes cargamentos de gas natural licuado.

Ante esta situación, el secretario del Tesoro estadounidense sugirió que el Gobierno podría relajar algunas sanciones al petróleo ruso para estabilizar el mercado energético global.

Trump exige la “rendición incondicional” de Irán

En medio de la escalada, el presidente estadounidense Donald Trump endureció su postura frente a Teherán.

El mandatario aseguró que no habrá acuerdo con Irán y que la única salida aceptable para Washington es la rendición incondicional del régimen iraní.

Sus declaraciones reflejan el clima de máxima tensión en una guerra que, en apenas una semana, ha convertido a gran parte de Oriente Medio en un escenario de confrontación directa y ataques cruzados.