Hamas acusa a Ben Gvir de "continuar el crimen" por rezar en la Explanada de las Mezquitas

Hamas acusó este miércoles al ministro ultranacionalista de Seguridad Nacional de Israel, el colono Itamar ben Gvir, de "continuar la agresión y repetir el crimen" tras irrumpir en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, donde participó abiertamente en rezos judíos en el treinta aniversario del asesinato de 21 palestinos a manos del Ejército en el lugar sagrado.

"Este asalto, coincidiendo con el aniversario de la masacre, es un mensaje agresivo que busca afianzar la división temporal y espacial e imponer el control de la ocupación sobre la Mezquita de Al Aqsa", condenó el grupo islamista en un comunicado compartido en sus canales oficiales.

Ben Gvir acudió a este lugar, el tercero más sagrado del islam, con motivo de la celebración de Sucot, la fiesta judía de los Tabernáculos, según numerosos vídeos publicados en redes. Allí rezó por "la victoria en la guerra, la destrucción de Hamas y el regreso de los rehenes", según recogieron medios israelíes.

Aunque Israel controla el acceso a la Explanada de las Mezquitas o Monte del Templo (donde se encuentra la mezquita de Al Aqsa), en el sitio rige un statu quo según el cual sólo los musulmanes pueden rezar allí, mientras que los judíos pueden visitarlo en horarios limitados pero no realizar plegarias, una norma que Ben Gvir y otros sectores de la derecha israelí desafían en repetidas ocasiones.

La explanada es motivo frecuente de disputas y controversias, ya que una parte de la ultraderecha sionista israelí, representada por los ministros Ben Gvir y Bezalel Smotrich, reclama el control del complejo por ser el lugar donde se erigieron, hace más de 2.000 años, el Primer y el Segundo Templo.

El rezo judío se realiza en el colindante Muro de las Lamentaciones, uno de los muros de la explanada, tal y como aconseja el Gran Rabinato de Israel.

La irrupción del ministro se produjo en el marco del tercer día de las negociaciones indirectas entre Israel y la organización islamista sobre el plan de Trump para Gaza, que dieron inicio en Egipto el lunes.

Ben Gvir se ha pronunciado en numerosas ocasiones en contra de firmar un acuerdo con Hamas, insistiendo en la anexión de Gaza por Israel y en la creación de asentamientos israelíes en el territorio palestino cercado.