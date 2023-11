Los heridos mueren en Gaza sin poder recibir atención médica

La Media Luna Roja de Gaza denunció este martes que los heridos en el norte de la Franja se están muriendo porque ni las ambulancias ni los servicios médicos pueden llegar hasta los lugares donde se encuentran.

"Hay muchos heridos a los que no podemos llegar. Esas áreas están fuera del alcance de cualquiera. Las ambulancias no pueden llegar, no se puede enviar atención médica y los heridos son abandonados en agonía para sufrir y morir sin respuesta a sus llamadas de ayuda", aseguró el director general de la Media Luna Roja de Gaza, Marwan Jilani. Según Jilani, su organización está recibiendo "numerosas llamadas" de gente diciendo "que hay muertos en las carreteras, bajo los escombros e incluso en las casas y las familias no pueden enterrarlos, porque no pueden salir".

"Esta es una nueva llamada urgente para que los equipos médicos y las ambulancias puedan tener acceso a esa gente para aliviar su sufrimiento y salvar sus vidas, no solo en el norte de Gaza, también en el sur", declaró.

Situación "catastrófica"

Jilani explicó que la "situación es bastante catastrófica" y que "todos los hospitales están fuera de servicio y los que funcionan lo hacen a mínimos, sin electricidad ni combustible y con una gran escasez de agua y comida tanto para los equipos, los pacientes y las personas que se mantienen en el hospital". Según el director general de la Media Luna gazatí, el hospital de Al Quds está rodeado por el Ejército israelí y nadie "se puede aventurar fuera del hospital, ni se puede acercar a las ventanas porque hay francotiradores que disparan".

El director general precisó que varias personas han resultado heridas por estos disparos y dos han muerto. "Hemos intentado evacuar a los que quedan en el Hospital Al Quds, donde quedan en torno a 50 pacientes y sus acompañantes, además de nuestros equipos, pero los intentos han fracasado, no lo hemos podido evacuar", apuntó.

Mientras tanto, los ministros israelíes de Asuntos Exteriore, Eli Cohen, y Salud, Uriel Menachem Buso, defendieron el cerco del ejército de su país a los hospitales del norte de Gaza ante las críticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con cuyo máximo responsable se reunirán hoy en Ginebra. "Diremos al director general de la OMS (Tedros Adhanom Ghebreyesus) lo que todo el mundo tiene que saber: en esos hospitales niños y mujeres están siendo usados por los terroristas como escudos humanos", aseguró el titular de Salud en Ginebra.

Más de 11.000 muertos

"Los terroristas están tomando la electricidad de los hospitales, usándola para sus propios túneles, y para su infraestructura de terror", agregó.

Su homólogo de Exteriores mostró imágenes del Hospital Infantil Al Rantisi, uno de los que han sufrido ataques especialmente en la última semana de combates. "¿Para qué necesitan estos hospitales túneles subterráneos a 10, 20, 30 metros bajo tierra? Porque son usados como base por una organización terrorista", afirmó. "Mostraremos todos estos datos a la OMS, para que vean a quiénes están financiando", aseguró.

Desde que las milicias palestinas de Gaza secuestraron a más de 240 personas el 7 de octubre, y mataron a unas 1.200 personas, Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza que ha dejado más de 11.180 muertos, 28.200 heridos, 3.000 desaparecidos y más de 1,5 millones de desplazados en Gaza.