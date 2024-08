Kamala Harris defiende sus cambios de opinión en su primera entrevista como candidata demócrata : "Tengo los mismos valores"

Washington/La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se sometió este jueves a su primera entrevista en profundidad desde que fue nombrada candidata demócrata a la Casa Blanca y lo hizo con una defensa férrea de sus principios a lo largo de su trayectoria: "Tengo los mismos valores", dijo.

Desde que Joe Biden abandonó el 21 de julio su aspiración para un segundo mandato había hablado con algún reportero e incluso con influencers, pero este fue su primer cara a cara formal con un medio. Eligió la CNN en una intervención grabada y donde estuvo acompañada de su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

En Savannah, en el estado clave de Georgia, donde el miércoles Harris y Walz iniciaron una gira de dos días en autobús, ella se vio obligada a asegurar que su evolución política, desde su etapa de fiscal general de California, senadora o vicepresidenta, no implicaba un cambio de valores en temas como la inmigración o el cambio climático.

Harris añadió que aunque ha cambiado alguna de sus posturas desde que asumió la vicepresidencia en enero de 2021 junto a Biden, sus valores permanecen intactos.

"El aspecto más importante y significativo de mi perspectiva y decisiones políticas es que mis valores no han cambiado", dijo preguntada por su cambio en temas como la seguridad fronteriza o la fracturación hidráulica (fracking).

La periodista de la CNN Dana Bash recordó cómo en septiembre de 2019 se mostró a favor de aplicar en su primer día en el cargo una prohibición federal a esa técnica para extraer petróleo y gas del subsuelo. Una vez en el poder emitió el voto decisivo para expandir contratos y este jueves mantuvo que no la vetará, algo que es de importancia para el estado clave de Pensilvania.

Harris defendió además el giro más restrictivo que ha dado la Administración de Biden en materia migratoria al limitar el acceso al asilo: "Debe haber consecuencias (a los cruces irregulares)", dijo. "Tenemos leyes que deben ser cumplidas para lidiar con la gente que cruza la frontera ilegalmente".

Esta primera entrevista le ofreció la oportunidad de subrayar que en su primer día como presidenta aplicará el plan en favor de una "economía de oportunidades", en línea con lo que, dijo, es una de sus principales prioridades: "Apoyar y fortalecer la clase media".

Desde que es candidata no faltan las críticas a no haber emprendido durante su mandato las medidas previstas como eventual sucesora de Biden. "Llegué al cargo durante el pico de la pandemia. Nuestra prioridad fue hacer lo que podíamos para rescatar Estados Unidos. (...) Primero teníamos que recuperarnos", dijo.

Harris aseguró en esta entrevista que Biden le ofreció el apoyo a su candidatura para liderar el Partido Demócrata en la misma llamada en la que el presidente le anunció que había decidido retirarse.

La presencia de Harris en Georgia refleja la importancia electoral de ese estado. Harris supera en él las intenciones de voto al aspirante republicano, el exmandatario Donald Trump (2017-2021), pero no lo hace por más de dos puntos, según las últimas encuestas difundidas en la web de sondeos FiveThirtyEight.

Antes de la emisión completa de la entrevista, Trump había criticado tanto su porte como las respuestas adelantadas. "No me parece una líder, para ser honesto. No la veo negociando con el presidente Xi (Jinping) de China o con (el norcoreano) Kim Jong-un", señaló en un encuentro con votantes en La Crosse (Wisconsin).

Harris está en cabeza en las intenciones de voto desde hace semanas. Según la media de encuestas elaborada por la web FiveThirtyEight, adelanta al aspirante republicano por 3,4 puntos, hasta un porcentaje del 47,1 %.